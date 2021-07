Les couples de «Love Is Blind» se retrouvent 2 ans plus tard et la bande-annonce est dramatique

La téléréalité croustillante Love Is Blind revient avec de nouveaux épisodes dans lesquels les participants vont se confronter.

Dans ces nouveaux épisodes intitulés Love Is Blind: After the Altar (après le mariage) et présentés dès le 28 juillet sur Netflix, on retrouve les participants deux ans après leur passage à l’émission.

Au moment de sa sortie, en février 2020, le concept de Love Is Blind en avait fait sourciller plus d’un. La téléréalité nous présentait des célibataires cherchant une relation sérieuse qui devaient apprendre à se connaître, puis se fiancer, sans jamais s’être vus en personne. Ensuite, après avoir testé leur relation dans le monde réel, les nouveaux couples planifiaient leur mariage de rêve, pour finalement se dire oui (ou non!) devant leurs familles et amis.

Dans ces nouveaux épisodes se déroulant deux ans après leurs fiançailles, on retrouve tous les participants les plus marquants pour apprendre où ils en sont aujourd’hui.

La bande-annonce croustillante révèle que Lauren et Cameron, ainsi qu'Amber et Barnett, filent toujours le parfait bonheur.

Celle-ci dévoile aussi un triangle amoureux surprenant! Le couple dur à suivre de Giannina et Damian semble être aujourd’hui troublé par la présence de nulle autre que Francesca, de Too Hot to Handle...

Capture d'écran YouTube

Le personnage controversé de Jessica sera de retour, et celle-ci semble vouloir confronter Mark, qui aurait été infidèle durant le tournage de la saison 1.

De plus, on voit que la relation entre Carlton et Diamond semble toujours aussi rocambolesque. Kelly et Kenny sont aussi présents, et ce dernier est accompagné de sa nouvelle flamme.

Les trois épisodes de Love Is Blind: After the Altar seront disponibles sur Netflix dès le 28 juillet, et vous ne voudrez pas manquer ça!

