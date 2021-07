Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ne forment plus un couple

Peu de temps après avoir annoncé qu'ils attendaient un deuxième enfant, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont dévoilé qu’ils ne formaient plus un couple.

• À lire aussi: La famille de Rafaëlle Roy et Joffrey Charles s'agrandit

C’est durant la fin de semaine du 24 juillet que la nouvelle est tombée. Rafaëlle en a fait l'annonce sur sa page Instagram. Dans une publication touchante et mature, la chanteuse a expliqué qu'ils avaient décidé de se séparer d'un commun accord. Elle a rassuré ceux qui la suivent en précisant que cela faisait un moment déjà que la décision était prise, et qu’ils vivaient bien avec la rupture.

La paire a pris cette décision, dans les mots de Rafaëlle, «[...] pour nous d’apprendre à s’aimer mieux, de se donner l’espace d’être, chacun de notre côté».

Elle a cité la pandémie, les deux grossesses et la rapidité avec laquelle leur relation s’est développée comme facteurs dans cette décision.

Rafaëlle a qualifié leur couple de «fusionnel», et a clarifié en stories Instagram qu’ils devaient maintenant prendre du temps pour eux afin de guérir certaines blessures individuelles.

Rappelons que Rafaëlle et Joffrey se sont rencontrés à l’hiver 2019. Ils ont ensuite accueilli leur première fille, Maya, un an plus tard, en novembre 2020.

On leur souhaite tout le bonheur du monde.

