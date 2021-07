Ces stars ramènent le jean taille basse et on ne sait pas quoi en penser

Très populaires dans les années 2000, les pantalons taille basse sont de retour en 2021, et cela ne fait pas plaisir à tout le monde.

Depuis plusieurs années, le pantalon taille haute domine les tendances saison après saison. Par contre, avec la résurgence des tendances «Y2K», il n’est pas surprenant qu’on troque ce type de pantalon, surtout un jeans, pour un modèle qui dévoile le nombril.

Ce jeans qui dévoile tout le ventre est adoré par les célébrités et on le voit de plus en plus, pour le meilleur et pour le pire.

D’abord porté par les mannequins, il a fait son entrée même chez les stars qui ne font pas de défilés pour les plus grands designers.

Il en est de même pour les stars de TikTok, qui s’inspirent régulièrement des tendances des années 2000 pour leurs looks mode.

Pour porter le pantalon taille basse en 2021, on opte pour un modèle ample qui donnera un look décontracté.

On le porte avec un crop top et, pour incarner les pop stars des années 2000 à la perfection, on ajoute un bijou de corps!

C’est une tendance à laquelle il faudra un moment pour s’habituer, mais on ne peut ignorer son retour en force!

Pour adopter le jeans taille basse, voici quelques modèles flatteurs:

1. Jean ample de style skater de BDG, 99$ chez Urban Outfitters

2. Jean skinny déchiré sur le genou, 75$ chez American Eagle

3. Jean années 90 style boyfriend déchiré, 75$ chez American Eagle

4. Jean ballon délavé de Twik, 69$ chez Simons

5. Pantalon cargo gris pâle de Mavi Jeans, 128$ chez Simons

