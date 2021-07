Tout le monde capote sur ce bâton qui efface les pores de peau

Si vous cherchez ENFIN un produit miracle pour réduire l’apparence de vos pores de peau, NYX a peut-être la solution pour vous.

Nous avons tous des pores de peau, par contre, chez certaines personnes, ceux-ci sont plus apparents. Si votre peau est grasse ou mixte, les chances sont fortes que ces petits trous soient visibles, surtout au centre de votre visage soit sur le front, le nez et parfois le menton.

Normaux et inévitables, il n’existe pas de solution miracle pour faire disparaître complètement les pores! Par contre, lorsqu’on applique du fond de teint, il arrive que le produit s’accumule dans le pore et crée de la texture sur la peau.

Pour éviter ceci, plusieurs options s’offrent à nous, mais cette dernière de la marque NYX promet des petits miracles!

Bâton ciblé pour les pores de NYX, 14$

Le bâton ciblé pour les pores permet d’appliquer cette base lisante seulement aux endroits où c’est nécessaire.

Sans assécher la peau, le bâton floute la texture de la peau et fait disparaître les pores et ridules. Sur TikTok, plusieurs «beauty gurus» ont testé le produit et tous s’entendent pour dire qu’il fonctionne très bien.

Que ce soit pour une journée sans maquillage ou encore sous un look beauté plus élaboré, il deviendra sans aucun doute votre meilleur ami!

Voyez-le en action dans ce tutoriel maquillage:

ACHETER ICI

