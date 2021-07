Tommy Dorfman de «13 Reasons Why» fait son coming out en tant que femme trans

Après avoir gagné nos coeur dans son rôle de Ryan dans 13 Reaons Why, Tommy Dorfman dévoile qu’elle est une femme trans dans une entrevue inspirante.

Tommy désirait en parler ouvertement, mais elle n’a pourtant rien caché puisqu’elle partageait des photos d’elle durant sa transition sur les réseaux sociaux. Elle voulait plutôt «clarifier» le tout, non pas pour faire son «coming out», mais plutôt pour s’introduire à nouveau dans son identité authentique.

C’est dans une entrevue touchante avec le Time Magazine que Tommy a voulu se réintroduire au monde. «Je suis Tommy Dorfman, mes pronoms sont she/her (elle/elle), je suis toujours une actrice, écrivaine, créative, raconteuse, mais je suis aussi une femme. Une femme trans.», a-t-elle expliqué.

Tommy a dévoilé garder son prénom original puisqu’elle l’adore et qu’il a une signification bien spéciale pour elle et sa famille. Tommy était en fait le nom de son oncle, décédé peu de temps après sa naissance. Tommy a expliqué qu’elle ne devenait pas quelqu’un d’autre que Tommy, mais plutôt une version plus complète de qui elle a toujours été.

L’actrice a confié au magazine que la pandémie avait joué un rôle crucial dans la réalisation qu’il était temps pour elle d’entreprendre sa transition. «Certaines personnes ont changé de maison durant la pandémie, d’autres ont changé de genre!».

Elle considérait le tout depuis plusieurs années, mais redoutait le long processus, surtout en début de carrière dans le monde du cinéma et de la télévision.

Tommy a expliqué durant son entrevue que bien qu'elle adorait son métier d'acteur avant sa transition, elle ressentait toujours un sentiment d'angoisse avant d'aller travailler. Elle comprend aujourd'hui pourquoi.

Instantanément, les nombreux ami.es célèbres de Tommy l’ont félicitée sur les réseaux sociaux, dont Lili Reinhart, Camila Mendes, Kiernan Shipka, Ashley Benson, Katherine Langford, Xavier Dolan, Charles Melton, et la liste continue.

Durant sa transition, Tommy a dévoilé que sa relation amoureuse s’est transformée en une d’amitié. Après avoir épousé Peter Zurkuhlen en 2016, Tommy vivait cette relation en tant qu’homme gay, mais aujourd’hui en tant que femme trans, celle-ci a évolué. Elle a expliqué qu’elle et Peter restent meilleurs amis.

Côté professionnel, Tommy a obtenu son premier rôle en tant que femme dans le film Sharp Stick réalisé par Lena Dunham qui devrait sortir quelque part en 2021. Elle a expliqué avoir hâte de pouvoir jouer plus de rôles en tant qu’elle-même dans le futur.

On lui souhaite tout le bonheur du monde!

