5 produits de beauté «clean» chez Sephora à essayer

Chez Sephora, il est plus facile que jamais de dénicher des produits naturels, il suffit de chercher le sceau «Pur et Sain»! Ceci englobe des gammes non testées sur les animaux et pro-environnement qui contiennent des ingrédients non toxiques, végétaliens et écologiques.

Cet été, découvrez la splendeur de la beauté naturelle avec ces coups de coeur « clean », passant des soins de la peau au maquillage.

Voici donc 5 produits «clean» à découvrir chez Sephora dès maintenant:

1. Les produits pour cheveux Briogeo

Si vos cheveux sont frisés, ondulés ou crépus, vous allez adorer Briogeo, une entreprise lancée par Twine, une jeune femme d’affaires noire qui se spécialise dans le soin des cheveux afro. Les produits capillaires Briogeo sont tous « 6-Free », c’est-à-dire, qui ne contient aucun sulfate, silicone, phtalate, parabènes, DEA ou de colorants artificiels. De plus, la marque n’utilise que des ingrédients botaniques d'origine naturelle, inspirés des formules biologiques que Twine et sa mère préparaient dans leur cuisine.

Notre coup de coeur: Don’t Despair, Repair (à17$ pour 59 mL et 46$ pour 236 mL) : un masque revitalisant qui redonne vie aux cheveux secs et endommagés!

2. Les parfums The 7 Virtues

La maison de parfum The 7 Virtues possède une histoire bien unique. La fondatrice Barb Stegemann a eu l’idée de collaborer avec des fermiers issus de communautés de pays en voie de développement qui ont traversé la guerre ou des catastrophes naturelles. Ainsi, elle développe des parfums à base d’huiles essentielles et d’ingrédients naturels et organiques. Cette ligne de parfum hypoallergène et végane infusée d’alcool de sucre de canne biologique propose huit fragrances différentes.

Notre coup de coeur: L’huile parfumée Santal Vanille (à 37$ pour le rollerball ou 97$ pour le 50 mL) composée de notes de bois de santal, lait de noix de coco, poivre noir et de la cardamome provenant du Sri Lanka.

3. Les brillants à lèvres de Tower 28

La croyance veut que tous les brillants à lèvres hydratent les lèvres, mais c’est faux! Ils peuvent même assécher les lèvres. C’est pourquoi la griffe Tower 28 propose ShineOn Milky Lip Jelly. À la fois un traitement hydratant et un maquillage, ce lipgloss est formulé avec un mélange unique de cinq huiles nourrissantes, dont l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'avocat, l'huile de pépins de framboise, l'huile de rose musquée et l'huile de ricin pour apaiser et protéger les lèvres.

Notre coup de coeur: La teinte nude Cashew (à 18$) qui se porte à toutes les occasions.

4. Le nettoyant vert de Youth to the People

Tout comme un smoothie vert, la compagnie 100% végane de cosmétiques propres Youth To The People a eu la brillante idée de concocter une recette similaire avec le nettoyant Superfood Antioxidant à base de kale, thé vert, épinards, vitamines C, E et K. La texture en gel nettoie en profondeur les pores, enlève toute trace de maquillage et rééquilibre le PH de la peau.

Notre coup de coeur: Le nettoyant Superfood (à 16$ pour 59 mL ou 47$ pour 237 mL) qui nettoie en douceur.

5. Le mascara volumisant de Bite Beauty

Oui, oui, un mascara végane, ça existe! Bite nous surprend avec le Mascara Volume Total Upswing! La formule modulable est alimentée de cire de baie d’arbres et permet de courber vos cils pour un véritable look faux-cils. De plus, sa couleur noir profond vous laisse des cils dramatiques. Ce mascara est parfait pour les yeux sensibles, car il est végétalien et sans gluten.

Notre coup de coeur: En plus du mascara (à 37$), on adore l'eye-liner liquide végane de Bite Beauty ultra pigmenté pour des yeux encore plus dramatiques (à 33$),

