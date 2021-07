Découvrez le code secret pour accéder au catalogue «true crime» de Netflix

Netflix a tendance à nous pousser toujours le même contenu, mais une foule de séries et films intéressants se cachent dans leur immense catalogue! Suffit de connaître les bons codes.

• À lire aussi: Ces 10 films inspirés de véritables tueurs en série vont vous donner froid dans le dos

Si, comme nous, vous êtes un fan de true crime et d’histoires sordides, vous êtes probablement constamment à la recherche de récits de ce genre à vous mettre sous la dent.

Grâce à l’utilisatrice de TikTok @Lozlinz, on sait maintenant qu’un simple code à quatre chiffres nous permet d’avoir accès à TOUT le catalogue true crime de Netflix facilement.

En tapant «9875» dans la barre de recherche, on accède au catalogue de meurtres et mystères disponible sur la plateforme de diffusion.

Celui-ci contient un nombre impressionnant de films et de séries documentaires, mais aussi des versions romancées d’histoires vraies, comme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, le film sur le tueur Ted Bundy mettant en vedette Zac Efron.

Voici quelques-unes de nos suggestions:

Unsolved Mysteries: une série documentaire qui se concentre sur les histoires non résolues les plus mystérieuses du monde.

Don’t F**k with Cats: une série sur le meurtre horrible de Jun Lin par Luka Rocco Magnotta à Montréal en 2012, et les apprentis détectives du web qui ont aidé à traquer le tueur.

American Murder: The Family Next Door: un documentaire sur le meurtre de la famille Watts par le père de la famille, Christopher Watts, en 2018, au Colorado.

Crime Scene, the Vanishing at the Cecil Hotel: une série sur la mort étrange de Elisa Lam, vue pour la dernière fois à l’hôtel Cecil de Los Angeles, un bâtiment qui fut le théâtre d’une tonne de morts et disparitions étranges.

Night Stalker: une série sur les enquêteurs qui ont pourchassé le tueur Richard Ramirez, qui a terrorisé la Californie dans les années 1980.

Voici d’autres codes utiles à garder sous la main:

Films de Noël: 1394527

Films d’horreur: 8711

Comédies romantiques: 5475

Psst, si vous aimez les histoires sordides, ne manquez pas notre série Ceci n’est pas un tutoriel beauté! À visionner à vos risques et périls...

s

s