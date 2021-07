5 idées de coupes pour donner du volume aux cheveux fins

Une bonne coupe de cheveux peut faire toute la différence lorsqu’on a les cheveux fins et qu’on rêve de volume et d'épaisseur!

Plusieurs personnes ne sont pas satisfaites de leur épaisseur de cheveux, et c’est tout à fait normal. Par contre, en évitant de payer pour des rallonges, on peut facilement donner l’illusion d’une crinière plus fournie en optant pour la bonne coupe de cheveux... ou encore la bonne couleur!

Voici donc les 5 coupes de cheveux idéales pour donner du volume aux cheveux fins:

1. Le carré droit

Lorsqu’on a les cheveux minces, il faut éviter le dégradé qui donne l’illusion d’amincir encore plus la chevelure. Sur des cheveux courts, on opte pour le classique carré droit, sophistiqué et facile à coiffer!

2. La frange rideau

Sur des cheveux minces plus longs ou aux épaules, la frange rideau permet d’ajouter du mouvement sans trop enlever à l’épaisseur. Elle encadre le visage et donne l'impression d’avoir plus de cheveux.

3. Le dégradé bouclé

Si vos cheveux sont naturellement bouclés ou frisés et minces, vous pouvez vous permettre un dégradé. Celui-ci va ajouter beaucoup de mouvement aux mèches et créer beaucoup de volume.

4. La clavicut

En coupant vos cheveux de façon très carrée à la clavicule, vous donnez une impression de pointes fournies. De plus, en bouclant légèrement quelques mèches, on ajoute du volume sur la tête, tout comme du mouvement.

5. La séparation sur le côté

En 2021, tout le monde semble porter sa séparation au milieu, mais elle n’est pas idéale pour les cheveux très fins. En séparant plutôt votre chevelure sur le côté, vous ajoutez beaucoup de volume et aurez un look un peu plus edgy.

