Les 10 meilleures brumes rafraîchissantes pour le visage

L’été, la tendance est aux brumes rafraîchissantes, qui nous donnent un teint radieux tout en apaisant notre épiderme. En touche finale du maquillage ou pour hydrater et protéger notre peau, ces petites merveilles sont tout simplement magiques!

Voici les 10 meilleures brumes sur le marché.

1. CAUDALIE: Eau de beauté, 100 ml

Prix: 59$

Une brume tonifiante qui resserre les pores, fixe le maquillage et promet de l'éclat à la peau. Ce produit végane, non testé sur les animaux, est non toxique, hypoallergénique et parfait pour la peau sensible. Adieu, teint terne, grâce au romarin tonifiant, à la menthe astringente et à l'huile essentielle de rose. Un fini lisse et durable lorsqu’utilisé sur le maquillage.

2. GLOW RECIPE: Brume ultrafine éclat à la pastèque, 75 ml

Prix: 37$

Cette brume hydratante est formulée à 84 pour cent de melon d’eau, d’acide hyaluronique et d’hibiscus. Immédiatement, notre peau est rafraîchie. De plus, elle aide à lisser l’apparence de la peau, à équilibrer la production de sébum et à protéger des radicaux libres. Peut aussi être utilisée afin de sublimer le maquillage.

Prix: 16$

L’eau de rose hydrate et régénère, l’extrait de gardénia possède des propriétés antioxydantes et le thym clarifie l’épiderme. Une brume florale qui adoucit tout en vous offrant une peau rayonnante et redynamisée.

4. SEPHORA COLLECTION: Brume pour le visage Bright Future Instant Glow, 40 ml

Prix: 22$

Enrichie dʼextraits dʼananas afin de procurer à la peau un éclat instantané, cette brume Sephora végétalienne donne un éclat chaud et visiblement radieux tout en illuminant notre teint.

5. ILIA: Fixateur pour protéger et faire tenir le maquillage, 14 ml

Prix: 25$

L’eau de mer et les algues hydrolysées hydratent, raffermissent et aident à protéger la peau de la pollution. Cette brume promet de la lisser, d'affiner les pores, de circonscrire l’excès de brillance et de lutter contre l’exposition néfaste à la lumière bleue. Une formule légère qui fixe aussi le maquillage et propage un doux parfum de lavande.

6. YOUTH TO THE PEOPLE: Brume activée et hydratante aux adaptogènes avec peptides, 118 ml

Prix: 55$

Une peau hydratée et apaisée avant ou après le maquillage. Une formule avec des adaptogènes riches en antioxydants et un pentapeptide activé. Idéal pour combattre les signes visibles du vieillissement prématuré tout en protégeant la peau des radicaux libres et des facteurs de stress environnementaux.

7. FRESH: Lotion florale pour le visage, 250 ml

Prix: 53$

Un teint frais et sain durant 24 heures grâce à cette brume rafraîchissante qui hydrate et convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. La brume se compose d'eau de rose pure, prisée depuis l'Antiquité pour ses vertus calmantes. À utiliser à tout moment de la journée pour fixer et rafraîchir le maquillage.

8. LANEIGE: Brume pour la peau en crème, 75 ml

Prix: 36$

Vaporisateur à brume fine et rafraîchissante qui offre une hydratation pendant 12 heures. Une formule légère et douce enrichie d’acides aminés provenant de l’eau de thé blanc qui aide à renforcer la barrière d’hydratation de la peau tout en offrant une apparence uniforme et naturelle, avec ou sans maquillage.

9. DRUNK ELEPHANT: Brume hydratante au saké fermenté, 100 ml

Prix: 55$

Le saké fermenté protège contre les dommages causés par les radicaux libres tout en soutenant une barrière cutanée forte. Ce produit végétalien et non testé sur les animaux a un pH de 4,5 et est exempt dʼhuiles essentielles, de silicones et de parfums.

10. DOMINIQUE COSMETICS: Brume fine ultrahydratante, 118 ml

Prix: 43$

L’arôme rafraîchissant du thé vert et du concombre calme et l’infusion dʼécorce de saule restaure le pH de la peau. À utiliser seule ou après s’être maquillée.

