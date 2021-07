La marque québécoise Horace sort des accessoires «funky» tout droit sortis des années 2000

La tendance se maintient: on s’inspire des années 2000 pour nos aspects mode et beauté cette année, et l'on adore!

Grâce à la compagnie de bijoux québécoise Horace, on peut adopter la tendance avec des accessoires adorables et peu coûteux.

Pour l’été 2021, Horace lance sa collection «Funky», inspirée de la mode Y2K, qu’on associe à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Juste à temps pour le temps chaud, on trouve, dans cette collection, des colliers et bracelets en perles multicolores, des bagues en résine et des accessoires colorés pour cheveux, comme de grosses pinces.

Ces accessoires seront parfaits tant pour un pique-nique entre BFFs que pour une journée à la plage, ou encore pour un premier rendez-vous sur une terrasse.

La collection «Funky» propose 52 articles entre 5$ et 45$. À de si petits prix, impossible de résister!

Horace Jewelry a été fondée en 2012 par deux amies, Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury. Pourquoi ne pas encourager une compagnie d’ici, tout en adoptant la tendance de l’heure?

