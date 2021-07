Elisabeth Rioux célèbre le premier anniversaire de Wolfie dans une vidéo trop touchante

L’influenceuse Elisabeth Rioux a voulu rendre hommage à sa fille Wolfie, née il y a 1 an, dans une vidéo qui vous fera pleurer.

La jeune femme d’affaires a vécu une montagne russe d’émotions dans la dernière année. Après avoir accueilli sa fille en juillet 2020, elle a annoncé qu'elle se séparait du père de son enfant quelques mois plus tard.

On se souvient que, selon Elisabeth, son ex-copain aurait été violent envers elle. Une plainte officielle a été déposée et l'affaire est désormais entre les mains de la justice.

• À lire aussi: Des accusations formelles ont été déposées contre Bryan McCormick, l'ex d'Elisabeth Rioux

Malgré tout cela, la maman célibataire à fait preuve d’une force incroyable en élevant seule sa fille. Elle a même pris la décision de partir pour le Costa Rica avec Wolfie, tentant de trouver une maison où vivre.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux dévoile enfin l'identité de la personne avec qui elle habite au Costa Rica

Dans la vidéo touchante intitulée The most beautiful story is your (La plus belle histoire est la tienne), elle fait un retour sur les premiers moments de Wolfie, jusqu’à aujourd’hui.

On la voit grandir et s’épanouir, et on parie que personne ne peut regarder les images sans avoir la larme à l’oeil.

D’ailleurs, la partie sur Christo, qu'Elisabeth surnomme «l'ange gardien» de Wolfie, est d’autant plus touchante!

La créatrice de contenu a partagé la vidéo sur ses réseaux en mentionnant que c'était celle dont elle était la plus fière. On comprend pourquoi!

Voyez le tout juste ici:

CES VIDÉOS POURRAIENT VOUS INTÉRESSER:

s