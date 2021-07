10 idées de coiffures pour camoufler les cheveux gras

Toutes les raisons du monde sont alors bonnes pour procrastiner une douche le matin. Pour éviter de commencer sa journée confrontés à un tel casse-tête, songez à assumer vos cheveux plus gras et cherchez à les camoufler avec des coiffures uniques et surtout, tendance.

Abuser des shampooings peut abîmer les cheveux sur le long terme et amener les cheveux à devenir encore plus gras... Quel cauchemar! Voici donc 10 coiffures faciles et stylées pour camoufler le cuir chevelu reluisant.

1. Les toutes petites tresses

Après avoir appliqué un peu de shampooing sec, tressez les délicates mèches qui encadrent votre visage. Vous pouvez choisir de laisser tomber les tresses de les attacher avec des bobby pins.

2. On saute sur le sleek!

La meilleure manière de flouer tout le monde quand nos cheveux sont plus sales qu’à l’habitude, c’est d'arborer un chignon bien léché. Séparez vos cheveux au milieu et assurez-vous de bien les brosser pour que le tout soit bien léché. On complète avec une pommade et quelques touches de fixatif.

3. Queue-de-cheval bien léchée

Dans la même veine que la coiffure précédente, optez pour une queue de cheval cette fois. Utilisez un gel à tenue ferme pour dissimuler les frisottis et attachez vos cheveux dans une queue de cheval haute ou basse. On vous conseille de conserver une mèche bien épaisse de vos cheveux pour venir l’enrouler autour de l’élastique qui tient en place votre queue de cheval. Ce look donne l’impression d’avoir passé beaucoup de temps à se coiffer alors qu’il ne prend que quelques secondes à accomplir. Mission accomplie!

4. Misez sur les accessoires

Aujourd’hui, sortez vos pinces, vos barrettes et vos passes à cheveux pour tenter de dissimuler vos racines grasses.

5. Attirez l’attention... ailleurs!

Vous n’avez pas le temps de sortir peigne et fixatif ce matin? Pas de souci! Vous pouvez tout simplement dégager votre visage avec un chignon décoiffé ou un foulard. Ensuite, enfilez des boucles d’oreilles massives qui dissimuleront aussitôt vos cheveux de l’avant veille.

6. Les cheveux «mouillés»

Porté par plusieurs célébrités, ce look de femme fatale est parfait quand vos cheveux sont plus sales qu’à l’habitude. Brossez vos cheveux et séparez-les comme vous préférez. Ensuite, on mélange du gel pour cheveux à haute tenue à de la crème coiffante pour cheveux. Il ne faut toutefois pas trop en appliquer pour éviter que les produits s’accumulent dans nos cheveux et laissent des traces. Appliquez cette concoction dans vos tifs et finalisez le tout avec le fixatif.

7. Une tresse halo

Cette coiffure est sophistiquée et surprenante. Il n'y a pas de meilleur moment pour réaliser cette coiffure que quand le dernier lavage de chevelu date de quelques jours. Les cheveux plus gras tiennent mieux en place et glissent beaucoup moins que quand ils sont tout propres.

8. La queue-de-cheval bulle

Cette coiffure est partout sur Instagram, et (heureusement pour nous) toute simple à réaliser. Il suffit d’avoir les cheveux assez longs pour donner l’effet escompté. Dégagez vos cheveux en une queue de cheval léchée que vous séparerez en petite section définie par un élastique mince. Fixez le tout avec un fixatif haute tenue et le tour est joué!

9. Le couvre-chef n'est jamais bien loin

Quand nos cheveux sont sales et gras, on peut simplement avoir envie de les faire disparaître des regards, tout simplement. Profitez-en pour adopter l'une des tendances chapeaux de la saison: la casquette de camionneur, le chapeau de cowboy ou encore le bucket hat.

10. La demi-queue

Après avoir enduit vos cheveux de shampooing sec, attachez la section supérieure de vos cheveux à l’aide d’une pince ou d’un élastique. Ce look permettra de dégager votre visage et vous en viendrez à oublier vos racines grasses.

