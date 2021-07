Jessie Nadeau et Marie Gagné ne sont plus en couple

Le couple formé de la youtubeuse Marie Gagné et Jessie Nadeau, une activiste que l’on a connue dans le cadre d’Occupation Double Bali, n’est plus.

En couple depuis plusieurs mois, les amoureuses avaient récemment foulé à deux le tapis rouge de la première du film Lorsque le cœur dérange.

Celles qui n'hésitent pas à afficher leur amour au grand jour sur Instagram ont pris la triste décision de mettre fin à leur relation. C’est Marie Gagné qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, par le biais d’une Story qui laisse plusieurs questions en suspens.

«Bonjour! Je n’avais sincèrement aucunement envie de faire un post aujourd’hui, mais les circonstances assez évidentes me poussent à le faire malgré ma zone de confort du moment. Comme plusieurs me l’ont confirmé par messages privés, Jessie et moi ne sommes plus ensemble.»

Elle explique ensuite que tout le monde réagit différemment à une rupture, mais qu’elle avait été surprise de la tournure des événements:

«La rupture s’est initialement déroulée dans l’amour et le respect. La suite m’a surprise autant que vous, mais tout le monde réagit différemment lors de moments difficiles.»

Voyez son message entier ici:

via Instagram

Afin de protéger sa vie privée et celle de son ex-amoureuse, Marie est restée vague au sujet des détails entourant cette rupture dans l'œil du public, et elle invite ses abonnés à respecter son droit à la vie privée.

On souhaite aux deux jeunes femmes tout le bonheur, malgré ces circonstances difficiles.

