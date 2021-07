Des photos de Tom Holland et Zendaya s’embrassant brisent Internet

Tom Holland et Zendaya seraient plus que de simples partenaires à l’écran si on se fie à des photos prises à leur insu et divulguées sur le web!

AFP

En effet, ceux qui partagent l'écran dans la nouvelle franchise Spiderman ont été photographiés en catimini, durant une séance de minouchage.

Dans la série de photographies, on peut voir les deux acteurs échanger un long baiser dans une voiture Audi, alors que ces derniers attendaient à une lumière rouge.

Zendaya et Tom n’ont toujours pas adressé les rumeurs de romance. On peut toutefois spéculer qu’ils suivent les traces de leurs homologues à l’écran, Peter Parker et Mary Janes!

Longue vie aux amoureux!

À VOIR :

21 couples de célébrités qui n'ont pas survécu à 2020