Les films dans lesquels voir les acteurs de Stranger Things

Avec Stranger Things, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin et Noah Schnapp sont passés au rang de superstar.

La série qui se déroule dans les années 80, dans la ville fictive de Hawkins, nous fait vivre toutes sortes d’émotions grâce à ses personnages attachants et ses événements surnaturels mystérieux.

• À lire aussi: «Stranger Things» saison 4: Voici les premières images de la suite tant attendue

• À lire aussi: Voici avec qui tous les acteurs de «Stranger Things» sont en couple dans la vraie vie

Eleven, Dustin, Mike, Lucas, Will... Découvrez les autres rôles qu’ont campés les jeunes stars de la série culte de Netflix!

Millie Bobby Brown

C’est en 2013 âgé de neuf ans que nous l’avons vu dans le rôle de la jeune Alice dans la série Once Upon a Time in Wonderland. Celle qui joue Eleven dans Stranger Things a aussi fait partie de la distribution des films Godzilla: Roi des monstres (2019) et Godzilla vs. Kong (2021).

Gaten Matarazzo

Il est surtout connu depuis son rôle de Dustin Henderson. Gaten Matarazzon a aussi été vu dans la série policière américaine La liste noire (2015) et en tant que basketteur dans le vidéoclip Swish Swish de Katy Perry sorti en 2017.

Finn Wolfhard

Depuis 2016, Finn Wolfhard tient le rôle de Mike Wheeler dans la série Stranger Things. Il a aussi incarné Richie Tozier dans l'adaptation cinématographique du roman d'horreur Ça de Stephen King réalisée par Andrés Muschietti. Zoran est le nom de son personnage dans la saison deux de la série de science-fiction Les 100.

Caleb McLaughlin

Lucas Sinclair de Stranger Things a commencé sa carrière sur les planches de Brodway où il interprétait le jeune Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Vous l’avez peut-être aussi remarqué dans le drame Concrete Cowboy sorti en 2021.

Noah Schnapp

Noah Schnapp est connu pour avoir joué Will Byers dans Stranger Things et en 2015, nous l’avons aperçu dans le film Le Pont des espions de Steven Spielberg.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s