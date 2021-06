[VIDÉO] Le sanatorium de Waverly Hills est-il l'endroit le plus HANTÉ du monde entier?

Rien n’est plus terrifiant qu’un hôpital abandonné, habité par les fantômes de ses patients, et celui de Waverly Hills au Kentucky est considéré comme le plus hanté des États-Unis, et peut-être même le monde. Dans ce nouvel épisode de Ceci n'est pas un tutoriel beauté, on parle de l'histoire de ce sanatorium et des phénomènes paranormaux qui s'y déroulent encore aujourd'hui.

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone se maquille.

L'horrible histoire du sanatorium de Waverly Hills débute en 1910, quand une école a dû être transformée en hôpital pour traiter les patients atteints de tuberculose. Surnommée la peste blanche, celle-ci ravageait le Kentucky. Après avoir fermé ses portes lorsqu'un médicament contre la tuberculose fut trouvé, le sanatorium fut abandonné...

Aujourd'hui, à part quelques touristes courageux, ce sont des milliers de fantômes qui y habitent, dont certains sont plus terrifiants que les autres.

Découvrez l'histoire du sanatorium de Waverly Hills dans la vidéo ci-dessus!

