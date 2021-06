Auditions Star Académie : voici quand tu pourras tenter ta chance pour la prochaine édition

Depuis quelques semaines, on apprend quelques informations, ici et là, à propos de la prochaine édition de Star Académie, qui sera la septième mouture depuis 2003.









D'abord, on a appris au début du mois de juin que Lara Fabian allait être la directrice de l'Académie pour une deuxième année. Puis, il a été annoncé que Patrice Michaud, de son côté, ne reviendrait pas à l'animation des Variétés du dimanche.



Voilà que ce matin, on apprend enfin quand aura lieu la tournée d'Auditions pour l'édition 2022 de Star Académie!

• À lire aussi: Annabel Oreste nous dévoile les vêtements qu'elle a gardés de son passage à Star Académie



C'est le 10 septembre prochain que débutera la grande tournée, du côté de Montréal, et ce, pendant trois jours, donc jusqu'au 12 septembre. Puis, la tournée s'arrêtera du côté de Sherbrooke (17 septembre), Gatineau (19 septembre), Québec (23, 24, 25 septembre), Saguenay (26, 27 septembre), Rimouski (1er octobre), avant de faire un saut au Nouveau-Brunswick, dans les villes de Moncton (3 octobre) et Bathurst (4 octobre).







Comme l'année dernière, comme la pandémie est toujours présente, les Auditions se dérouleront sur rendez-vous seulement, ce qui signifie que les chanteurs intéressés à tenter leur chance doivent s'inscrire en choisissant la ville de leur choix et la plage horaire qui leur convient. Si vous avez entre 16 et 30 ans, le site est accessible dès maintenant, faites vite!



Qui sait, peut-être serez-vous l'un des chanceux à pouvoir apprendre, créer et chanter entre les murs du fabuleux Manoir Maplewood, à Waterloo.



À noter qu'avec l’allégement des mesures sanitaires, la production de l'émission espère recevoir des invités internationaux lors des Variétés dominicaux, et souhaite le retour du public en studio. On se croise les doigts!



On ne connaît pas la date exacte du retour de Star Académie, mais chose certaine, on a déjà hâte!





