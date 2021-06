Les plus beaux bikinis et maillots tendance à se procurer sur Amazon

Les températures caniculaires nous forcent à trouver des endroits où aller se rafraîchir et la piscine et la plage sont souvent nos meilleurs alliés! On a donc besoin de renflouer notre arsenal de bikinis et maillots pour bien en profiter. Heureusement, plusieurs modèles tendance peuvent être livrés au pas de notre porte!

Sur TikTok, de nombreuses créatrices de contenu nous dévoilent leurs coups de cœur mode dénichés, étonnamment, sur Amazon. En effet, on y offre une panoplie de bikinis, une pièce, tankinis et paréos stylés qui font fureur sur le «FashionTok».

On a donc fouillé sur le site afin de trouver quelques modèles qui représentent parfaitement les tendances maillots du moment!

L'imprimé animalier

Zèbre, léopard, vache, tous les animaux sont les bienvenus!

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

Le haut triangle

Tout simple, mais si polyvalent, le haut triangle est un incontournable! Sur TikTok, on a réinventé la façon de le porter :

Croisé dans le cou, à l'envers, sur le côté : il n'y a pas de mauvaise façon de le porter!

via amazon

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

Le fleuri

Les petites fleurs rétro tout comme l’hibiscus géant sont des incontournables de l’été 2021.

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

L’ensemble coordonné

On vous l’avait dit, le paréo est plus tendance que jamais! On opte pour le total look avec un ensemble de trois pièces coordonnées.

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

via amazon.ca

ACHETER ICI

À VOIR :

Ces 21 stars québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram