5 endroits pour une pédicure réussie à Québec

Nos pieds sont trop souvent les grands délaissés de notre routine de soins. Rien de mieux qu’une pédicure faite par des professionnels afin de leur redonner toute l’attention qu’ils méritent.

Pour chouchouter vos pieds, voici 5 endroits formidables à Québec.

Un moment de réconfort pour vos pieds fatigués ou abîmés! Yves Rocher propose un gommage à la poudre de riz, ce qui les débarrasse de leurs peaux mortes. Les ongles profitent ensuite d’un soin des cuticules, et à la fin, un modelage relaxant et nourrissant à la lavande vous permettra de retrouver le confort d’une peau douce et souple.

Plusieurs adresses à Québec

Dans le Vieux-Québec, en bordure du fleuve Saint-Laurent, le Strom Spa offre un soin qui redonne douceur aux pieds. Ce soin comprend la préparation des ongles, la réduction des callosités, l’exfoliation, un masque et un massage des pieds.

515, boulevard Champlain

Ici, plongez vos pieds dans un aquarium rempli de petits poissons et laissez-les s'en occuper. Prisé depuis des décennies au Moyen-Orient, ce traitement exfoliant pour les pieds est offert dans toutes les succursales de Concept Beauté Signature.

Charlesbourg, Lac-Beauport et Cap-Rouge

Trois forfaits, dont le traitement royal pour vos pieds offert dans le confort du Mani-Pédi Lounge du Spa Infinima: coupe et limage des ongles, nettoyage des cuticules, exfoliation aux sels, application d’une crème hydratante avec massage, ponçage des callosités, enrobage d'une paraffine infusée aux 11 vitamines et pose de vernis.

2972, chemin Sainte-Foy

Situé aux abords du lac Delage et des montagnes sauvages, l’endroit offre un soin des pieds relaxant: gommage, hydratation, massage, élimination des callosités et limage des ongles. Le soin se termine par la pose de vernis si désiré. En ajoutant un petit montant, vous aurez accès au bain chaud, bassin froid et sauna.

40, avenue du Lac, Lac Delage

