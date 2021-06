10 idées de coiffures après une journée à la plage ou à la piscine

Si l’on ne veut pas passer trop de temps devant le miroir après une journée à la piscine ou à la plage, on y va avec des coiffures faciles, mais jolies, pour nos sorties de soirée.

Voici 10 idées pour peigner rapidement vos cheveux tout en ayant du style!

1. Le double chignon

Un chignon c’est bien, mais deux c’est mieux. Cette coiffure permet de dompter tous types de cheveux, même les plus rebelles.

2. Les tresses de boxeuse

Elles sont élégantes et originales et il est possible de les porter de différentes façons: inversées, attachées en chignon à la nuque, en couronne, etc.

3. La queue de cheval retournée

Pas le temps de se coiffer? Une queue de cheval renversée prend maximum trois minutes!

4. Avec un foulard

Le nombre de coiffures à réaliser à l’aide d’un foulard est énorme. Ne suffit que d’un peu d’imagination.

5. La pince

On plaque nos cheveux en avant et on enroule le reste avant de les attacher avec une grosse pince.

6. La tresse épi

Une fois la technique apprivoisée, cette coiffure fait des miracles. Chic à souhait!

7. Le chignon flou

Tout ce dont on a besoin est un élastique et le tour est joué!

8. Le style cheveux mouillés

Un look facile à réaliser avec un peu de gel, de cire ou de pommade!

9. Des boucles

Si vos cheveux sont ondulés ou frisés, vous êtes privilégiées! Il vous suffit de répartir une noix de mousse coiffante ou un bon hydratant en froissant vos mèches si elles sont déjà sèches. Pour les cheveux raides, on enfile des bigoudis chauffants!

10. La queue de cheval

Que vous la portiez bien haute et serrée sur la tête ou basse et décoiffée près de la nuque, la queue de cheval est un classique! Alors, pourquoi s’en priver?

