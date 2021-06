De nos jours, l’ouverture d’esprit est encouragée et importante, mais certains signes astrologiques ne peuvent s’empêcher de juger les autres.

Ces signes ne sont pas méchants ou hautains! Mais on risque de les surprendre en train de regarder une personne de travers si celle-ci n’est pas assez logique ou factuelle.

Voici les 4 signes astrologiques qui jugent le plus :

4. Cancer

En tant que signe d’eau extra émotif et sensible, les Cancer ont de hautes attentes envers les autres. Puisqu’ils sont eux-mêmes toujours prêts à aider ou à donner de l’amour, ils jugent ceux qui sont plus froids. De plus, leur grande émotivité fait qu’ils font de tout une affaire personnelle et reçoivent mal la critique.

3. Verseau

Le Verseau est le signe le plus «woke» du Zodiaque. Gouvernés par l’originale et imprévisible planète Uranus, ils ne suivent pas les conventions. Pour cette raison, les Verseau ont tendance à juger ceux qui sont moins au courant des injustices sociales qu’eux. Au lieu de juger les gens moins ouverts, ils pourraient en profiter pour tenter de les éduquer.

2. Capricorne

Les Capricorne travaillent fort et beaucoup. Ils n’ont pas peur de se rouler les manches et de faire ce qu’il faut pour réaliser leurs buts! Cette grande force leur donne un côté «si je suis capable, pourquoi pas toi?» qui peut parfois être du jugement. Ils ont aussi tendance à juger ceux qui prennent du temps pour se reposer, ce qui cache une pointe de jalousie!

1. Vierge

On le sait, les Vierge sont souvent décrits comme étant des perfectionnistes. Ils portent une attention au détail inégalée et, vous l’aurez deviné, jugent ceux qui ne font pas de même. Étant un signe plutôt cérébral, ils vont juger ce qu’ils ne comprennent pas, ce qui inclut les êtres humains émotifs ou encore désorganisés!

