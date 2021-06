Maxime Gibeault se confie sur sa récente rupture

Le comédien Maxime Gibeault est à nouveau célibataire. Son histoire d’amour avec Emmy, qui partageait sa vie depuis un peu plus d’un an, est terminée.

• À lire aussi: Maxime Gibeault confirme qu’il est en couple et s'ouvre sur sa sobriété





«Ça fait environ deux mois qu’on n’est plus ensemble. Ça adonne bien que je tourne et que ce soit l’été, car ça me change les idées», nous a dit le jeune homme de 24 ans lorsque qu'il s'est entretenu avec le magazine 7 Jours au vernissage de l’exposition Réflexions à la galerie 203, dans le Vieux-Montréal.

Avant sa relation avec Emmy, Maxime a partagé sa vie durant plusieurs années avec la comédienne Sophie Nélisse, jusqu'à leur rupture officielle en janvier 2019.

• À lire aussi: Rupture: Sophie Nélisse et Maxime Gibeault ne sont plus en couple



Pour le moment, Maxime tourne jusqu’au 23 juin dans Noémie dit oui, de Geneviève Albert. «Ce film dénonce la prostitution», précise le comédien, qui y joue un proxénète. Kelly Depeault et Emi Chicoine font aussi partie de la distribution. «Ça faisait un bout que je n’avais pas tourné. Je suis vraiment content et reconnaissant de pouvoir jouer en ce moment, de faire ce que j’aime.»

On lui souhaite beaucoup de bonheur!





Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s