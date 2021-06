Voici quand votre vie va être chamboulée selon Saturne

En astrologie, il existe le principe du «retour de Saturne» qui indique le moment précis dans votre vie où TOUT va exploser.

La planète Saturne prend environ entre 27 et 29,5 années à compléter son orbite. Lorsque cela arrive dans votre vie, vous verrez de gros changements se produire. Ceci peut vouloir dire des ruptures, changements de carrière ou autre.

Saturne est la planète qui représente l’autorité et la discipline. Lorsqu'elle est de retour au degré où elle se trouvait au moment de notre naissance, c’est là que tout est chamboulé. Elle nous force à nous demander «est-ce que je suis sur le bon chemin?».

C’est aussi la planète du karma, donc si vous avez fait quelque chose de mal, cela risque de vous retomber dessus durant votre retour de Saturne.

On vit 3 retours de cette planète durant notre vie. La première entre 27 et 29 ans, la seconde vers la mi-cinquantaine, et finalement une dernière quand nous avons plus de 80 ans.

Or, le retour que nous vivons à la fin vingtaine risque d’être le plus intense, et on peut le voir comme le passage vers l’âge adulte.

En regardant votre carte du ciel, vous pouvez voir dans quelle maison se trouve votre planète Saturne. Celle-ci vous aidera à voir quel aspect de votre vie sera le plus chamboulé par le retour de Saturne.

Calculez juste ici à quel âge exactement vous allez vivre ce grand bouleversement!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s