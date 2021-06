10 activités estivales à faire avec ta BBF à Québec et ses environs

Pour un été pas plate du tout, Québec nous offre une foule de possibilités à petit budget. Trois mois de chaleur, quatre si nous sommes chanceux, ça passe vite et nous voulons en profiter au maximum.

Histoire de ne pas être à court d’idées cet été, voici dix activités à faire avec ta partner in crime.

1. Louer une motomarine à la Baie de Beauport

Le fleuve Saint-Laurent, quelle magnifique piscine et quel immense terrain de jeux pour les amateurs de sports nautiques ! De plus, des jeux d'eau sont ouverts tout l'été pour se rafraîchir un peu!

2. Une séance photo au parc du Bois-de-Coulonge

Rien de mieux qu’un grand domaine naturel avec des aires gazonnées et fleuries et des espaces boisés pour une séance photo avec ta best.

3. Profiter du parcours Arbraska à Duchesnay

Vous adorerez ce parcours d’aventure aérien qui offre une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph! Une variété de parcours sont offerts et une tyrolienne de 1000 pieds vous promet des sensations fortes. Une expérience aérienne inoubliable à la cime des arbres!

4. Faire un pique-nique sur les plaines d’Abraham

Un classique dont on ne se lasse pas. On apporte terrines, fromage, crudités, sandwichs et on se régale tout en se faisant griller au soleil.

5. Un tour de vélo sur la promenade Samuel-De Champlain

Avec la vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent sur plus de quatre kilomètres, la promenade Samuel-De Champlain est l’endroit parfait pour faire du vélo ou du roller.

6. Aller déguster une bonne crème glacée

Avec toutes les crèmeries ouvertes dans le Vieux-Québec, impossible de ne pas trouver un endroit génial où s’arrêter et profiter d’une délicieuse crème glacée... trempée dans le chocolat c’est encore mieux.

7. Aller aux fraises à l’île d’Orléans

Ce n’est pas un secret: l’un des plus beaux endroits pour la cueillette des fraises c’est bien l’île d’Orléans. Trouvez votre producteur de fraises en cliquant ici.

8. Monter les escaliers du Cap-Blanc

L’escalier du Cap-Blanc est accessible par la rue Champlain. Près de 400 marches, qui, une fois montées nous offrent les plaines d’Abraham comme récompense. Un entrainement des plus stimulants, car plusieurs personnes s’y donnent rendez-vous tous les jours.

9. Vous inscrire à un cours de yoga en ligne

Lors des jours de pluie cet été, vous pourrez en profiter pour bouger et vous étirer grâce aux cours de yoga en ligne que plusieurs centres offrent.

10. Monter le Mont-Ste-Anne

À trente minutes de Québec, le Mont-Sainte-Anne est l’une des plus belles montagnes pour une vue magnifique. Les sentiers de randonnée pédestre vous réservent de magnifiques parcours et des points de vue grandioses sur le fleuve Saint-Laurent.

