10 livres à dévorer sur le bord de la piscine cet été

Les pieds dans l’eau, un cocktail rafraîchissant et un bon livre à la main c’est le bonheur! L’été, on aime les livres légers et divertissants, des histoires qui se lisent bien sans trop se casser la tête.

On vous propose 10 livres amusants et parfois cocasses à dévorer sur le bord de la piscine.

via les libraires

Par : Delaf et Maryse Dubuc

Éditeur : DUPUIS

Le tome six de cette bande dessinée trop drôle est parfait pour une lecture estivale. Dénoncée pour tricherie par un camarade de classe, Vicky se voit obligée par son père d’intégrer un camp d’anglais. Elle laisse ainsi le champ libre à sa grande sœur Rebecca qui s’intéresse tout autant au beau James.

VIA editionshurtubise.com

Par : Sarah-Maude Beauchesne

Éditeur : HURTUBISE

Billie a déménagé à Montréal avec sa grande sœur Annette et sa mère, qui revient tout juste d'un trop long voyage. Pour ses dix-huit ans, elle veut se remettre de son premier amour et faire un peu de lèche-vitrines. Mais comment oublier Pierre et ses beaux yeux bleus?

via les libraires

Par : Alexandra Larochelle

Éditeur : LIBRE EXPRESSION

Y en aura pas de facile pour Frédégonde Hautcœur qui affirme que sa vie amoureuse est autant de la «marde» que son nom. Elle ne propose donc pas un roman à l'eau de rose sur sa vie, mais bien «un roman à l'eau de cactus».

via les libraires

Par : Rainbow Rowell

Éditeur : POCKET

1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s’installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l’ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths... Et qu’importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer : Park est prêt à tout pour la sortir de là.

via les libraires

Par : Angèle Delaunois

Éditeur : SOULIÈRES ÉDITEUR

Noëlle décide d’écrire une lettre à Erwan afin de lui raconter avec chagrin et nostalgie tout l’amour qu’elle éprouve pour lui. C’est le cœur brisé qu’elle avoue que jamais elle ne pourra l’oublier. Noëlle se souviendra pour toujours de cet amour soudé par une promesse.

VIA lequartanier.com

Par : Geneviève Pettersen

Éditeur : LE QUARTANIER

La déesse des mouches à feu, c’est Catherine, quatorze ans, l’adolescence allée chez le diable. C’est l’année noire de toutes les premières fois. C’est 1996 à Chicoutimi-Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les cheveux de Mia Wallace.

via les libraires

Par : Mia Caron

Éditeur : MICHEL QUINTIN

La narratrice de l’histoire craque totalement pour Jérôme incorrigible coureur de jupons. C’est le jour de la Saint-Jean, qu’elle lui lance l’ultimatum de choisir entre elle ou les autres. Il lui brise alors le cœur, ne voulant pas d’une relation exclusive. La jeune femme rousse au sens de l’humour aigu, n’aura pas peur de prendre les grands moyens pour se remettre de cette peine d’amour.

Par : Mylène Gilbert-dumas

Éditeur : VLB

Sophie Parent n'avait rien de l'aventurière. Installée depuis des années dans le confort de sa banlieue, se laissant porter par la rassurante tranquillité de son quotidien. Superwoman, Sophie Parent l'était. Du moins jusqu'à l'aube de son quarantième anniversaire. Ce jour-là, lors d'un habituel moment de solitude, elle prend conscience qu'elle étouffe. Elle décide de tout quitter.

VIA libreexpression.com

Par : Elizabeth Landry

Éditeur : LIBRE EXPRESSION

Scarlett, trente ans, est agente de bord, mais elle préfère dire « hôtesse de l'air » parce que c'est plus sexy. Ses amies ne cessent de lui répéter qu'elle est trop exigeante envers la vie, et surtout envers les hommes. Pourtant, elle refuse de laisser de côté ses principes par peur d'être seule.

VIA editions-homme.com

Par : India Desjardins

Éditeur : LES ÉDITIONS DE L’HOMME

À 31 ans, après une rupture amoureuse, Sarah réalise rapidement que le scénario typique de comédie romantique ne sera pas pour elle. Sept ans plus tard, au top de sa carrière et toujours célibataire, Sarah se complaît dans son tourbillon professionnel réconfortant, gorgé d'ambition, de succès et de masques sociaux.

Bonne lecture et bon été!

