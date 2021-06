Une éclipse solaire aura lieu demain et voici sa signification bien spéciale

Les éclipses symbolisent le changement drastique et le renouveau, ce qui peut être une période intense et, parfois, confrontante.

Le 10 juin 2021, la nouvelle lune n’est pas seule: elle est accompagnée d’une éclipse solaire pour doubler ses effets mystiques. On pourra l’apercevoir dans le ciel aux petites heures du matin jeudi le 10, soit entre 5h30 et 6h30.

Voici à quoi s’attendre lors de ce phénomène astrologique intense:

Elle continue ce qu’on a enclenché lors de la dernière éclipse lunaire

Le 26 mai a eu lieu une éclipse lunaire qui signifiait la fin d’un chapitre. En se faisant, on fait de la place dans notre vie pour une nouvelle ère qui débute avec l'énergie de cette éclipse solaire.

Elle active le Noeud Nord de notre charte astrale, ce qui représente le futur, la croissance et l’évolution. En d’autres mots, cela amènera un changement positif!

Elle se déroule dans le signe du Gémeaux

Signe de la communication et de la curiosité, le Gémeaux est mutable, ce qui veut dire qu’il est favorable au changement et s’adapte facilement. Pour voir dans quelle facette de votre vie vous aurez bientôt des changements, regardez quelles maisons sont gouvernées par le Gémeaux dans votre charte.

La lune se retrouve sur l’axe Gémeaux-Sagittaire présentement, un autre signe mutable. On s'attend donc à du changement et la découverte de quelque chose concernant qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie. Par contre, les éclipses nous invitent à recevoir le changement de façon passive, donc portez attention aux signaux que la vie vous envoie!

Elle arrive au beau milieu de la Rétrograde

Une éclipse en Gémeaux lorsque Mercure, la planète qui régit le Gémeaux, est en rétrograde... on ne pourra pas éviter les petits problèmes de communication!

Certaines personnes risquent de se sentir déconcentrés et désorganisés, mais ce n’est que passager. Au lieu d’essayer de tout comprendre ici et maintenant, tentez plutôt de noter comment vous vous sentez, puis vous y verrez plus clair dans quelques jours.

Certains signes seront affectés de façon plus intense

Pour les Bélier, Lion, Balance et Verseau, ce sera une éclipse plutôt favorable. Cela peut vouloir dire que si vous êtes de l’un de ces signes, votre éclipse sera «smooth» et sans anicroches, mais vous verrez tout de même les effets positifs bientôt.

Pour les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, le processus de changement sera plus drastique et intense. Vous risquez de voir quelque chose comme un changement de carrière ou encore la fin d’une relation.

