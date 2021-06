Shopping d’été : 5 marques de sacs à main d'ici qu'on adore

Pas les moyens de se procurer un sac Chanel, Prada ou Gucci? Pas grave! Il est tout à fait possible de se procurer un sac d’été tout aussi design et de qualité sans payer le plein prix!

En plus, pourquoi ne pas magasiner local pour encourager les artisans d’ici? Voici donc 5 marques québécoises hyper trendy pour le sac à main qui donnera du punch à vos looks d’été.

1. Les petits sacs slow-fashion de Bertrand la ligne

Marilyne Bertrand est une jeune femme qui offre des sacs à main qui s’inscrivent dans la tendance du slow fashion, c’est-à-dire, en petite production et des créations entièrement conçues à Montréal. Utilisant des tissus dénichés dans des friperies et même de sa propre garde-robe, elle confectionne des sacs à main aux motifs et aux textures uniques.

2. Les sacs à dos vegan et coloré de Lambert

Il y a quatre ans, la griffe Lambert a vu le jour, alors que la fondatrice Mélissa Lambert se cherchait sans succès un sac de maternité́ polyvalent, chic, pratique et vegan. Elle a donc commencé sa ligne avec une designer et depuis, le succès est au rendez-vous. La collection printemps-été présente une série de sacs à dos aux couleurs vibrantes et des sacs bananes aussi pratiques que trendy. Tous leurs produits en cuir vegan sont tous éthiques et durables!

3. Le sac classique indémodable M0851

L’entreprise montréalaise à la renommée internationale M0851 a fait sa marque dans l’industrie de la mode grâce à ses manteaux et ses sacs à main de cuir pleine fleur et des tissus high-tech. Considéré comme du haut de gamme, sans ruiner son portefeuille, le sac M0851 est un accessoire qui ne se démode pas et qui traverse bien le temps.

4. Les weekender parfait avec Bugatti

La compagnie québécoise Bugatti propose une panoplie de sacs en cuir : bandoulière, sac à dos, fourre-tout, porte-document et bien sûr les sacs de voyage que l’on appelle aussi weekender! C’est un must à posséder pour un roadtrip entre filles un weekend en amoureux. Il y a de la place en masse pour tout mettre et le sac est est aussi chic que pratique! Coup de cœur pour la collection en collaboration avec Etienne Boulay.

5. Un sac en cuir italien de Wearshop

Pratiques, durables, luxueux et écoresponsables, les sacs à main en cuir italien de l’entreprise montréalaise Wearshop n’ont rien à envier aux griffes haut de gamme. Chaque pièce est minutieusement fabriquée à la main et on s’assure de la qualité première du matériel. On adore le look épuré qui permet d’agencer ce sac à tous vos looks et toutes les occasions. Cet été, mettez la main sur le modèle bleu électrique ou rouge cerise.

