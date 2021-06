Les 10 secrets de tournage des films «After» les plus étonnants

Les films After ont connu un succès retentissant. À tel point, qu’on en redemande pour tout savoir sur Tessa et Hardin.

Basés sur la série de romans After par Anna Todd, deux films sur l’histoire d’amour entre Tessa et Hardin sont présentement sortis et un 3e arrivera bientôt.

Entre des acteurs remplacés et des célébrités desquelles les personnages sont basés, l’histoire derrière After est fascinante!

Voici donc 10 secrets de tournage surprenants de After:

1. L’histoire était à la base une «fan fiction»

La majorité des fans d’After savent qu’au départ, le tout était une fan fiction. Les fan fictions sont des histoires rédigées par le commun des mortels qui sont publiées sur le web, sur des sites comme Wattpad. Ces dernières se basent sur des personnages fictifs ou encore des personnalités connues. Dans le cas d’After, il s'agit d'une histoire d’amour entre un personnage inventé, Tessa, et le chanteur Harry Styles.

AFP

Pour adapter sa fan fiction en livre, puis en films, Anna Todd a dû apporter plusieurs changements au personnage d'Hardin Scott pour qu’il diffère du vrai Harry Styles. Sans cela, le chanteur aurait pu poursuivre l’auteure et la production.

2. Anna Todd a eu des problèmes avec la maison de production

Avant que les droits d’After soient achetés par la maison de production Voltage, le tout appartenait à Paramount. Un long-métrage était sur le point d’être filmé lorsque Anna Todd a réalisé que Paramount désirait modifier l'histoire du livre pour le scénario.

En 2017, l’auteure a pris la décision d'annuler son contrat avec Paramount pour éviter de perdre le contrôle créatif. Finalement, le tout s’est réglé lorsqu’une autre maison de production a repris les droits.

3. Josephine Langford a bien failli ne pas jouer Tessa

Une autre actrice avait été choisie pour le rôle, Julia Goldani Telles, mais celle-ci a dû quitter le projet à la dernière minute, citant un conflit d’horaire.

AFP

Les producteurs connaissaient déjà Josephine Langford puisqu'elle avait auditionné pour le rôle de Molly qui a finalement été accordé à Inanna Sarkis.

Josephine a alors été appelée et elle n’a eu qu’une semaine pour se préparer pour le rôle de Tessa!

4. Le livre est beaucoup plus osé que le film

Dans les romans, les thématiques de la sexualité ainsi que l’abus de drogues et d’alcool sont beaucoup plus présents. Plusieurs fans, et Anna Todd, ont été déçus d’apprendre que le premier film After allait être classé «général».

L’auteure a promis aux fans qu’elle allait remédier à la situation et, en effet, la suite, After We Collided, a été classée 18 ans et +.

5. Les tattoos de Hardin sont faux

Puisqu’Hardin est basé sur Harry Styles, qui a plus de 60 tatouages, il était évident que le personnage principal allait lui aussi être couvert d’encre! Par contre, l’interprète d’Hardin, Hero Tiffin Fiennes, n’a pas un seul tatouage.

Avant chaque journée de tournage, il se faisait donc appliquer plusieurs faux tatouages, et ce jusqu’à 33 lors des scènes de nudités!

6. Harry Styles n’est pas le seul chanteur de One Direction inclus dans After

WENN

Harry a inspiré Hardin et Anna Todd a avoué que Zed, est inspiré de Zayn, Landon de Liam, Nate de Niall et, finalement, Logan de Louis.

De tous les membres de One Direction, il n’y a que Liam qui a commenté la saga After! Après avoir vu le premier, il a avoué avoir adoré le film.

7. Deux autres acteurs ont failli jouer Hardin

Aujourd’hui, on ne peut imaginer personne d’autre qu'Hero dans le rôle d'Hardin. Cependant, deux autres acteurs avaient été mentionnés par les fans du livre lors du casting, puis approuvés par l’auteure.

L’un d’eux est Gregg Sulkin, connu pour ses rôles dans Marvel’s Runaways et Pretty Little Liars.

Le second est Daniel Sharman qu’on a pu voir dans les séries Cursed et Medici.

8. Plusieurs acteurs furent remplacés dans le 3e volet

Pas moins de quatre rôles ont dû être redistribués durant la saga After. Tout d’abord, le rôle de Landon, le personnage joué par Shane Paul McGhie dans After et After We Collided, a été donné à Chance Perdomo. Shane a dû quitter le projet lorsque le tournage a été déplacé en Bulgarie à cause de la pandémie.

Ensuite, Selma Blair qui jouait le rôle de la mère de Tessa, Carol, a été remplacée par Mira Sorvino dans le 3e chapitre. Ceci est probablement dû au fait que Selma Blair a reçu un diagnostic de sclérose en plaque.

Finalement, les rôles de Kimberly et Christian Vance vont aussi être joués par de nouveaux visages.

Candice King sera remplacée par Arielle Kebbel et Charlie Weber par Stephen Moyer dans After We Fell.

9. La scène du lac a été difficile à filmer

La fameuse scène où Tessa et Hardin s’embrassent dans le lac n'a pas été facile à réaliser! Selon Hero, le lac était profond et très, très glissant. Il devait être sur la pointe des pieds pour éviter d’être submergé et glissait sans cesse.

Lui et Josephine devaient dire leurs lignes et s’embrasser, tout en nageant sous l’eau, et le tout a été épuisant et très éprouvant pour les acteurs.

10. La fanfiction est encore aujourd’hui très populaire

La version originale d'After qui a été publiée sur le site de fan fiction Wattpad a aujourd’hui été lue par plus de 2 milliards (!) de lecteurs. Environ la moitié de ce nombre est apparue après la sortie du premier film.

Wow!

