Coupe de cheveux: 5 tendances pour l’été 2021

Parce que ça fait du bien, un peu de changement, nous sommes toujours à la recherche d’inspiration pour notre prochain rendez-vous chez le coiffeur. Cet été, les coupes se veulent féminines, glamour et parfois désinvoltes.

Ci-dessous, voici cinq tendances cheveux à adopter pour l’été 2021.

1. La coupe Shaggy avec frange

Cette coupe qui se situe entre le carré long et le mulet et qui est très dégradée autour du visage est très populaire depuis quelque temps. On aime son côté déstructuré et effilé qui est loin de vouloir tirer sa révérence. L’avantage, le shag peut se porter sur tous les types de cheveux: droits, ondulés, frisés, bouclés, courts, longs, etc. À agencer à une frange rideau pour une touche d’originalité assurée!

2. Les cheveux XXL

Les cheveux longs seront encore très présents cet été. Droite dans le bas et même dégradée, cette coupe XXL est souvent portée avec une frange rideau pour un look frivole, pratique et facile à porter.

3. La coupe carrée

Indémodable et sophistiquée, la coupe carrée est toujours aussi populaire. Au top des tendances, on l’ose courte et en haut des épaules. Elle est souvent portée très droite, mais certaines filles et femmes la préféreront légèrement plongeante ou asymétrique. Chose certaine, cette coupe s’adapte à tous les styles et types de cheveux. À porter lisse ou ondulée!

4. La coupe pixie

Apparue dans les années 60 et plus douce que la coupe garçonne, la coupe pixie se veut des plus féminines. C'est la coupe courte la plus glamour et élégante du moment. Pour un genre décoiffé, ce qui est parfait pour les matins pressés, on aime qu’elle ne vieillisse pas les traits et qu’elle dénude notre nuque.

5. La coupe mulet

Qui l'eût cru? 2021 est bien responsable du retour en force de la coupe Longueuil. Par contre, il faut avouer qu’on est loin de la porter comme dans les années 80. La coupe mulet a été modifiée au goût du jour pour un look rock audacieux et moderne à souhait. Cet été, on la porte tout en mouvement et en dégradé.

