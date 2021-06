10 coiffeurs sur la Rive-Sud de Montréal à suivre pour de l’inspiration

Quand on a envie d’une nouvelle tête, l’inspiration vient parfois à manquer. Une chance, les meilleurs coiffeurs et coiffeuses ont tous des comptes Instagram pour nous donner des idées!

Voici donc 10 coiffeurs talentueux de la Rive-Sud de Montréal à suivre pour s’inspirer:

Co-propriétaire du U Salon Boutique de Saint-Bruno, Yannick est coiffeur et coloriste. Il réalise toujours des coupes pleines de mouvement et en plein dans les tendances. Il coiffe aussi pour plusieurs magazines et même à la télévision! Il est notamment le coiffeur de la grande Ginette Reno.

Propriétaire du salon Espace C de Brossard, Kathleen est la meilleure pour concocter des colorations originales et pleines de dimensions. Sur son Instagram, on peut voir ses créations «butterscotch», «miel nacré» ou encore «café torréfié». On adore!

Ayant souvent coiffé Marilou, Geneviève Rivard a fait son nom dans le milieu de la télévision. Après avoir longtemps travaillé dans un réputé salon de Montréal, elle accueille maintenant ses clientes chez elle, dans le Vieux-Longueuil. Si vous voulez un balayage naturel et lumineux, ne cherchez plus!

Propriétaire du salon Oli & Eve situé à deux pas du métro Longueuil, Sarah peut faire des blonds comme personne! Vous n’avez qu’à admirer le compte Instagram du salon pour admirer les teintes parfaitement épurées et les coupes très tendance qu’elle réalise.

C’est au salon La Ruelle H&F, situé à Chambly, qu’on peut trouver cette talentueuse coiffeuse et coloriste. Audrey est passée maître en matière de «ombré», cette coloration où la teinte va de plus foncé à plus clair de façon graduelle. Ses balayages sont aussi à couper le souffle!

Elle aussi coiffeuse chez La Ruelle, Alexandra se spécialise en colorations plutôt «funky». Pour adopter la tendance «edgy» du deux tons ou encore opter pour des teintes originales comme le rose, le mauve ou le bleu, c’est elle la meilleure! Elle est d’ailleurs artiste pour la gamme de coloration Pulp Riot.

Copropriétaire du Blonnoir à Saint-Lambert, Geneviève partage plusieurs trucs et astuces en vidéo sur le compte Instagram du salon. Là, on peut aussi voir ses roux vibrants et les coupes de cheveux tendance, comme le «mullet», qu’elle réalise.

Simon œuvre au salon So Blonde, situé à Longueuil. Là, il réalise des colorations incroyables! Passé maître en matière de couleurs naturelles, mais multifacettes, il peut autant créer un blond, qu’un roux ou un brun éclatant qui saura impressionner tout le monde.

Elle aussi œuvrant au salon So Blonde, le compte Instagram d’Alison est une source d’inspiration infinie. Elle y partage ses colorations riches et brillantes, ainsi que les inspirations derrière elles. On dirait un tableau Pinterest!

Styliste au populaire O Salon de Boucherville, Audrey Anne impressionne avec ses teintes soyeuses comme tout. Qu’elle opte pour un rose vibrant ou un brun naturel, les cheveux sont toujours lumineux et resplendissants de santé.

