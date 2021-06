7 signes que c'est de l'amour véritable, et non un «crush» passager

Quand on commence à avoir des sentiments pour quelqu’un, il peut être difficile de faire la différence entre amour, amitié, attirance ou même admiration.

Une nouvelle relation, c’est toujours excitant! Si excitant, qu’on peut croire qu’on est en amour alors que ce n’est pas nécessairement le cas.

Les sentiments romantiques sont ressentis de façon différente chez tout le monde, il n’existe donc pas de formule magique. Par contre, certains signes peuvent vous indiquer si c’est l’amour avec un grand A, ou un crush passager.

1. Vous êtes à l’aise en leur présence

Au début d’une fréquentation, il est tout à fait normal de ressentir une certaine forme de nervosité. Par contre, si cela perdure, cela pourrait être mauvais signe! Quand on trouve la bonne personne et que la relation est saine, on devrait se sentir calme et bien.

2. Vous leurs faites confiance

C’est un cliché, mais la confiance est à la base de toute bonne relation! Si vous n’arrivez pas à compter sur la personne lorsque vous lui demandez un service ou encore de garder un secret, c’est mauvais signe. Pouvoir compter sur une personne est crucial pour une relation amoureuse!

3. Vous êtes 100% vous-même avec eux

Si vous êtes amoureux, vous n’avez plus peur d’être jugé lorsque vous exprimez vos opinions avec honnêteté. Si vous ressentez que vous pouvez être 100% vous-même sans ne rien cacher, c’est un excellent signe! Il est difficile de bâtir une relation solide lorsqu’on cache des parties de soi.

4. Vous pensez souvent à eux

Ce n’est une surprise pour personne, quand on aime quelqu’un, on pense à eux! Selon plusieurs experts, il est normal de se mettre à même se soucier de la santé et du bien-être de l’autre lorsqu’on est amoureux.

5. Vous êtes heureux quand ils sont là

On peut évaluer si une relation est saine ou toxique en regardant comment on se sent depuis qu’elle a commencé. Lorsqu’on vit une histoire d’amour positive, on a tendance à voir la vie en générale de façon positive! L’effet contraire est inquiétant.

6. Vous avez envie de partager des expériences avec eux

Si vous avez envie de tout faire avec une personne, c’est un signe que vous êtes en amour! Lorsque cela nous arrive, on peut avoir tendance à être presque possessif de la personne. Il ne faut pas oublier qu’il est important que chacun.es garde ses passions et passe-temps même en relation.

7. Vous imaginez un futur

Le signe le plus évident que vous avez des sentiments amoureux pour une personne est lorsque vous les incluez naturellement dans vos plans d’avenir. Votre cerveau se met à les imaginer dans les scénarios futurs, et un avenir dans eux semble impossible.

Si cette liste vous fait penser à quelqu’un... vous êtes amoureux!

