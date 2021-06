18 faits surprenants à savoir sur Olivia Rodrigo, la chanteuse de Drivers Licence et Good 4 U

Vous avez ses chansons dans la tête depuis des mois et vous ne pouvez pas regarder un TikTok sans entendre sa voix, mais connaissez-vous réellement Olivia Rodrigo?

La carrière de la jeune femme a explosé en janvier 2021 quand son premier «single», drivers license, est sorti.

Voici donc tout ce que vous voulez savoir sur Olivia Rodrigo:

1. Olivia est née en Californie le 20 février 2003, elle a donc 18 ans.

2. Son signe astrologique est le Poissons qu’on associe a une grande émotivité, créativité et empathie.

3. Le tout premier rôle d’Olivia fut en 2015 dans le film de Disney Grace Stirs Up Success. Dans ce film, Olivia jouait une jeune fille passionnée de pâtisserie qui tente de sauver le commerce de ses grands-parents.

4. Après cela, Olivia a continué sa collaboration avec Disney dans l’émission Bizzardvark dans laquelle le YouTubeur Jake Paul s'est fait connaître. Aussi appelée Frankie & Paige, cette série a eu 3 saisons qui furent diffusées entre 2016 et 2019.

5. Entre ces deux gros projets, Olivia a eu un tout petit rôle dans le populaire SitCom New Girl.

6. Aujourd’hui, Olivia est toujours BFF avec sa collègue de Bizzardvark, Madison Hu.

7. En 2019, Olivia fut choisie pour jouer Nini dans la série originale Disney +, High School Musical: The. Musical: The Series. C’est alors que sa carrière a pris son envol.

8. Après la sortie de la série, une foule de rumeurs concernant Olivia et partenaire à l'écran, Joshua Basset, ont émergé. La paire n’a jamais confirmé le tout, mais on s’en reparle!

9. A part les rumeurs concernant Joshua, Olivia a eu un petit copain, l’acteur Ethan Walker avec qui elle jouait dans Bizzardvark. Les amoureux sont apparus ensemble dans quelques publications Instagram aujourd'hui supprimées, puis se sont séparés de façon amicale en 2018.

10. La série High School Musical a permis aux fans de découvrir les talents musicaux d’Olivia. C’est aussi là où elle a commencé à composer des chansons en signant le titre All I Want que son personnage chante dans la série.

11. Olivia et Joshua ont aussi écrit ensemble la chanson d’amour interprétée par leurs personnages, Just For A Moment.

12. En janvier 2021, Olivia a lancé son single, drivers license, qui fut rapidement un succès monstre. De là sont nées des rumeurs concernant Olivia, Joshua, et l’actrice Sabrina Carpenter.

Voici un bref résumé: puisque la chanson semble parler d’une séparation, les fans croyaient qu’elle parlait de Joshua Basset. À ce moment-là, une rumeur voulait que Joshua soit en couple avec Sabrina Carpenter.

Peu de temps après la sortie de drivers license, Joshua et Sabrina ont eux aussi sorti des chansons qui semblent confirmer la rumeur. Par contre, les trois artistes nient le tout et disent que ce ne sont que des paroles.

13. Les inspirations musicales d’Olivia sont Lorde, Halsey, Gracie Abrams, Jack White et son artiste préférée, Taylor Swift.

14. Olivia s’est catégorisée elle-même comme la plus grande «Swiftie» du monde. Elle a finalement rencontré son idole en mai 2021 aux Brit Awards.

15. En plus de ses talents en chant et jeu, Olivia joue de la guitare et du ukulele.

16. Le père d’Olivia est originaire des Philippines et elle est très fière de son héritage Philipinno-américain.

17. En plus de drivers license, good 4 u, un autre single tiré de son album Sour, a connu un succès instantané. Il est devenu l’un des sons les plus utilisés sur TikTok.

18. Lorsqu’elle avait 4 ans, Olivia avait un serpent domestique appelé Stripes, ce qui veut dire rayures en français. Adorable!

