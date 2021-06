Les tendances maquillage de l’été 2021 vues sur TikTok

TikTok est souvent une référence pour trouver quelles seront les prochaines grandes tendances en matière de maquillage.

Pour l’été 2021, cela s’annonce coloré, lumineux et amusant, ce qui va faire du bien après les mois passés à l'intérieur sans se maquiller.

Voici donc 8 tendances maquillage à essayer cet été selon TikTok:

1. Les cils colorés

Cet été, on adore la couleur, et ce, jusque sur nos cils! La tendance est d’agencer son trait d’eye-liner vibrant avec la même que celle sur les cils. On peut soit appliquer un mascara ou des faux cils colorés, ou encore se la jouer DIY en appliquant un pigment pur sur des faux cils noirs.

2. Le blush exagéré

Une tendance qui perdure sur les réseaux sociaux: le blush extrême! On crée un look ensoleillé, pour ne pas dire «coup de soleil», en appliquant beaucoup de blush sur le haut des joues et le nez. Pour un look plus naturel, on choisit un blush en crème.

3. Le eyeliner graphique

Encore une fois, le mot d’ordre est FUN! Il n’y a pas de limite aux looks qu’on peut créer avec un crayon pour les yeux ou un traceur liquide. On peut aussi incorporer différentes couleurs, des paillettes, bref, tout y passe.

4. Les lèvres arrondies

Les lèvres pulpeuses ont la cote depuis un moment déjà, mais on change un peu la façon de faire cet été. Au lieu de tracer nos lèvres un peu à l'extérieur de nos lèvres, comme à l’habitude, on se concentre seulement sur le milieu de notre bouche. En dessinant une forme arrondie au-dessus l’arc de cupidon, on crée une lèvre du haut ronde et mignonne comme tout!

5. Le coin extérieur de l’oeil vers le bas

Sur TikTok, on a beaucoup vu l'œil de renard qui vise à «lifter» le regard vers le haut. Par contre, avec la montée de la tendance du maquillage un peu plus «edgy», on commence à se tourner vers un œil plus triste. Pour ce faire, on applique notre crayon au coin extérieur vers le bas. On peut même rajouter quelques cils inférieurs pour exagérer l’effet!

6. Les soap brows

Si vous ne l’avez pas encore remarqué, on peigne nos sourcils vers le haut en 2021. Le look« soap brow» continue d’avoir la cote! Pas obligés d’avoir une lamination des sourcils pour adopter ce look, vous pouvez simplement utiliser un gel ou encore une barre de savon, d’où le nom «soap brows».

7. Le teint lumineux

La tendance est au maquillage léger depuis un moment déjà. Pour le teint, au lieu de masquer sa peau avec un fond de teint lourd, on uniformise le tout avec une formule plus légère. Les hydratants teintés (surtout ceux avec une protection solaire!) seront de mise cet été. Les plus courageux.ses n'utiliseront que du cache-cernes!

8. Le blanc sur les yeux

Les années 2000 inspirent plusieurs looks en 2021, dont le maquillage. On ramène non seulement le eye-liner blanc qui était très populaire dans cette période, mais aussi l’ombre à paupières de cette couleur! On l’applique sur tout l'œil pour un look rétro à souhait.

Amusez-vous!

