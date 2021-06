La raison scientifique pour laquelle tu ne peux pas arrêter de regarder TikTok

Tu prends ton téléphone, ouvre TikTok, et soudainement, des heures ont défilé sans que tu ne t'en sois rendu compte. Ce scénario t’es familier? Tu n’es pas seul.e!

Plusieurs personnes sont rapidement devenues accros à TikTok depuis que la plateforme a explosé dans la dernière année, et c’est tout à fait normal!

Vous aurez peut-être remarqué que l'algorithme de TikTok semble être fait sur mesure pour vous. C’est en effet le cas! Là où les autres réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube) visent à nous faire interagir entre nous, TikTok désire nous faire interagir avec nous-mêmes.

Selon un papier par un diplômé en études des réseaux sociaux de l’université Cornell, c’est précisément pourquoi nous sommes si dépendant aux courtes vidéos que nous propose TikTok. On vous explique.

Sur la majorité des réseaux sociaux, nous sommes encouragés à commenter, «liker», partager, et la liste continue.

Sur TikTok, plus précisément sur notre page «Pour toi», les vidéos sont choisies pour nous plaire selon l'algorithme de la plateforme.

Celui-ci est construit pour vous représenter, ou plutôt représenter une version algorithmique de vous-même. Au lieu de poser des actions (j’aime, partage, commente, etc.), on vous encourage à «scroller» jusqu’à l’infini.

De plus, sur cette plateforme, on a tendance à suivre des inconnus, plutôt que des gens qu’on connaît dans la vraie vie comme sur Instagram, Snapchat ou Facebook.

Donc, grâce à l’algorithme qui nous propose des vidéos pour nous selon nos préférences, il est très difficile de fermer l’application lorsqu’on commence à «scroller».

Selon une autre étude, notre cerveau réagit de façon si positive aux vidéos personnalisées, que cela l’encourage à vouloir continuer et répéter l’expérience.

Ces vidéos auraient aussi la capacité de réduire l’activité dans notre cerveau qui encourage la maîtrise de soi. Puisque les vidéos sont choisies pour nous et défilent sans que nous ayons à poser un acte, nous nous laissons emporter par l’activité.

Donc plus on regarde des TikToks, plus on a envie d’en regarder! On vous conseille de vous mettre une alarme pour vous dire quand il faut arrêter pour éviter de perdre une journée complète sur TikTok!

