Noemie Lacerte dévoile sa première collection de bikinis Noble

La collection d’été de Noble, la marque de Noemie Lacerte, est enfin ici et cette fois-ci, la créatrice a opté pour des maillots de bain!

Juste à temps pour la saison chaude, Noble lance son «drop» We as in Women, des bikinis. Après 3 mini-collections très populaires, on se doute que celle-ci le sera tout autant!

Il s’agit de deux modèles de bikinis, ainsi qu’un paréo agencé, l’une des grandes tendances de l’été 2021.

Noemie a dévoilé les modèles dans une vidéo. Le premier maillot est brun foncé, le top est décrit comme étant une camisole écourtée, et le bas est taille haute.

Le second modèle possède un motif floral dessiné par la graphiste Ophélie Henrard. Le haut est en triangle et la culotte elle aussi est un petit triangle révélateur.

Ce même imprimé se retrouve sur le paréo agencé, qui peut aussi être porté en jupe, dans les cheveux ou même en top!

Capture d'écran Instagram

Noemie a envoyé les nouveautés en exclusivité à quelques personnalités, et Alicia Moffet est déjà fan!

Capture d'écran Instagram

Comme tout ce que Noble produit, cette collection a entièrement été créée au Québec et est offerte en quantités limitées pour éviter la surproduction.

We as in Women sera disponible dès le 27 mai à 17h sur le site de Noble. Ne manquez pas ça!

