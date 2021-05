[VIDÉO] La créature du Mothman est-elle réelle ou simplement une légende?

Dans ce nouvel épisode de Ceci n'est pas un tutoriel beauté, on parle de la légende du Mothman, cette créature aux yeux rouges à mi-chemin entre un papillon géant et un humain qui cause des tragédies partout où elle va. Est-ce un cas d’hystérie de masse, une légende urbaine, ou encore une horrible réalité?

Dans ce concept inspiré des vidéos Murder, Mystery & Makeup de Bailey Sarian, notre animatrice Simone vous raconte un cas creepy, que ce soit une histoire de meurtre, une histoire de fantômes ou une légende urbaine. En racontant l'histoire, Simone se maquille.

La légende du Mothman débute dans les années 60, dans la toute petite ville de la Virginie-Occidentale, Point Pleasant. Après une première apparition qui a traumatisé tous ses habitants, cette ville fut terrorisée pendant plusieurs mois par cette créature humanoïde.

Les phénomènes étranges ont éventuellement culminé vers une horrible tragédie survenue un an après la première apparition du Mothman.

Découvrez l'histoire du Mothman dans la vidéo ci-dessus!

