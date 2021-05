10 coiffeurs de Québec à suivre sur Instagram pour s'inspirer

L’arrivée de l’été vous donne envie de changer de tête? Si vous avez besoin de rafraîchir votre coupe et de modifier votre couleur, ces images et comptes Instagram vous donneront assurément le goût d’une métamorphose.

Voici 10 coiffeurs des plus talentueux de la ville de Québec!

Marcus est derrière la splendide tête de Marilou. Il a aussi coiffé Pézie Beaudin, Jay du Temple, et Sarah-Jeanne Labrosse. Sa renommée est à la hauteur de son immense talent. Afin d’offrir un atelier de coloration dernier cri à ses coiffeurs et une expérience bonifiée à ses clients, Chez Marcus a récemment déménagé, mais est toujours situé sur la rue Saint-Joseph Est.

Master designer chez Rusk, et propriétaire de La Faculté-Coiffure, Pierre-Karl est un pro des métamorphoses et un gars des plus gentils. Il aime oser et trouver de nouvelles coiffures, couleurs et coupes qui nous vont à ravir. Un artiste dans l’âme et un coiffeur à qui nous pouvons confier nos cheveux sans aucune crainte.

On aime ses mélanges de couleurs et son audace! Son compte Instagram est rempli de coiffures créatives et parfois même excentriques, mais elles sont toujours créées avec goût et harmonie. À l’affût des dernières tendances, Andrée-Anne vous émerveillera.

Elle est la reine des coiffures de princesse. Ses chignons bas, ses coiffures hautes et ses tresses françaises sont le rêve de toutes les filles. Minutieuse, Kim réalise des merveilles pour les grandes soirées, les bals des finissants ou les mariages. Vous la trouverez au St-Laurent Coiffure & Spa Aveda sur Saint-Jean.

Ses blonds sont comme on les veut: brillants et élégants. Si vous êtes plutôt du genre brunette, vous serez assurément tout aussi comblée par son expertise et ses créations. Nathalie réussira à trouver votre couleur parfaite, celle qui va de pair avec votre style et votre visage.

Propriétaire du réputé Salon NO: 1 Coiffure, Maxime est un artiste coiffeur exceptionnel et hyperdoué pour créer LA coiffure qui vous ira à merveille. Sa fidèle clientèle le dit passionné, rieur et attachant. L’ambiance de son salon est des plus chaleureuses et l’endroit, un loft au style rustique, est tout simplement magnifique et accueillant.

Ses coiffures se retrouvent dans une foule de projets de mode et beauté originaux et créatifs. Il n’a pas peur des coupes flyées et des défis surprenants. Samuel fait aussi dans le style plus classique, car il désire s’adapter aux goûts de sa clientèle. Mention spéciale pour ses roux flamboyants qui nous donnent envie d’arborer une chevelure de feu nous aussi!

Diplômé en coiffure et stylisme et passionné des tendances actuelles, Charles sait exactement quoi faire avec vos cheveux. Pour un changement de look ou pour rafraîchir votre coupe et votre couleur, il est votre homme.

Sa couleur frozen lavender est parfaite. Catherine-Sophie est le genre de coiffeuse créative et super talentueuse. Des teintes riches, lustrées et sophistiquées!

Si vous voulez un blond impeccable, elle est la référence. Laurence est réputée pour créer des blonds lumineux comme on les aime.

