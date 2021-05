Comment porter le motif argyle sans avoir l’air de jouer au golf

De plus en plus d’influenceuses portent le motif argyle, un look qu’on associe souvent plus à un papa qui joue au golf le weekend.

Aussi appelé le motif diamant, ou losange, ce tissu est originairement écossais.

Après des années à n'avoir été porté que sur cardigans par quelqu’un qu’on verrait passer son dimanche au club de golf, les influenceuses se le réapproprient!

On peut porter le motif argyle aussi sur une robe ou combinaison courte, dans un colori vibrant, pour un look adorable.

La veste sans manches, une autre tendance qui persiste, se porte très bien dans l’imprimé argyle.

Il ne faut pas non plus ignorer le cardigan, le morceau classique du motif argyle! On peut le porter dans une version écourtée, ou encore «oversized», pour le moderniser.

Il en est de même pour le pull oversized, un autre item très tendance dans le motif argyle.

Voici quelques morceaux à motif argyle pour adopter la tendance:

Pull en tricot à carreaux oversized, 32$ chez Amazon

Veste argyle sans manches, 30$ chez Garage

Pull argyle ajusté, 33$ chez Amazon

Bas lavande imprimé argyle de Paul Smith, 35$ chez Simons

Pull écourté imprimé argyle, 27$ chez Zaful

Ensemble agencé motif argyle de The Ragged Priest, en rabais à 68$ pour le haut et 68$ pour la jupe chez Urban Outfitters

