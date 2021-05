Gémeaux: voici pourquoi ils sont les plus détestés du zodiaque

Nés entre le 21 mai et le 21 juin, on dit que les Gémeaux sont menteurs, difficiles à cerner et tricheurs. Mais qu’en est-il réellement? Sont-ils victimes de calomnies astrologiques? Est-ce que leur mauvaise réputation zodiaque est justifiée?

• À lire aussi: [VIDÉO] Tout sur le signe astrologique du Gémeaux

En fait, il y aurait une explication aussi ancienne que la mythologie grecque qui viendrait expliquer pourquoi le Gémeaux se retrouve souvent parmi les listes des signes le plus controversés. Dans l'astronomie babylonienne, les étoiles Castor et Pollux sont connues sous le nom de Grands Jumeaux (Gemini).

Les jumeaux étaient des dieux grecs, Meshlamtaea et Lugalirra, signifiant respectivement «Celui qui est né des Enfers» et le «Puissant roi». Castor était le fils mortel du roi Tynfarus et Pollux était le fils immortel de Zeus. Lorsque Castor a été tué au combat pendant la guerre de Troie, Pollux fut consommée par la tristesse et la culpabilité. Il a supplié son père, Zeus, de raviver Castor pour qu'il puisse résider dans les cieux, avec lui. Zeus leur a permis de partager leur temps entre le ciel et l’enfer.

C'est donc cette dualité qui serait au centre de la méfiance que plusieurs ont envers les jumeaux : ces derniers peuvent autant partager leurs temps entre le mal et le bien, le paradis et l'enfer. Bien entendu, cette facilité à toucher aux deux mondes vient également avec son lot de qualités...

Faisons le tour des défauts qui leur sont reprochés, mais aussi de leurs grandes qualités.

Bavards, mais pas ennuyants

Les Gémeaux adorent parler. Tellement qu’en leur présence, il est difficile de placer un mot. Ils sont reconnus pour faire des monologues et aimer raconter les derniers potins, mais il ne faut tout de même pas nier qu’avec eux, on ne s’ennuie pas. Excellents orateurs, gouvernés par Mercure, planète de la communication, ils ne passent pas inaperçus. Bruyants, mais tellement pas endormants! Lorsqu'ils prennent la parole, tout le monde les écoute et admire leur grande aisance. Voici pourquoi ce sont d’excellents journalistes, comédiens, enseignants ou attachés de presse.

Manipulateurs, mais si charmants

Précisons que tout le monde a la capacité de mentir, pas seulement les Gémeaux. Par leur côté curieux, charmeur et sociable, il est vrai qu’ils pourraient manipuler n’importe qui. Très persuasifs, les Gémeaux savent argumenter et obtenir exactement ce qu’ils désirent. Que voulez-vous, ils sont beaux parleurs et sont des plus bavards! Parler à des inconnus? Pas de problème pour eux! Ils n'ont aucun problème à trouver des sujets de conversation et des points en commun avec les gens qu’ils rencontrent. Ils sont curieux et assoiffés de nouvelles connaissances.

Difficiles à cerner, mais pleins de surprises

Ce signe d’air, signe de dualité, possède un caractère assez instable et changeant. D’ailleurs, en amour, les Gémeaux sont volages, car ils aiment flirter. Difficile, pour eux, de s’engager et d’être sérieux dans leurs relations sentimentales. Malgré cela, ce sont de véritables sentimentaux qui ont bien peur de dévoiler leurs émotions, par crainte d'être blessés. À noter que, lorsqu’ils sont réellement amoureux, on les dit capables de rester fidèles et loyaux à la personne aimée. Du côté de l’amitié, avec eux, on ne s'ennuie jamais. Pleins de surprises et un peu excentriques, les Gémeaux sont divertissants... mais il faut être prêt à les suivre, car ils recherchent sans cesse de nouvelles expériences!

Pour terminer sur une bonne note, rappelez-vous qu’ils sont expressifs, aventuriers, polyvalents, rapides d'esprit, extravertis et hyper charmants. Bonne fête à tous les Gémeaux. N’oubliez pas que l’on vous aime, malgré tout!

Les Gémeaux célèbres

Lily-Rose Depp, Lucy Hale, Marilyn Monroe, Lysandre Nadeau, KJ Apa, Troye Sivan, Tom Holland, Emily Ratajowski, Emma Chamberlain.

Signes en affinité

Balance, Verseau, Bélier et Lion.

Les couleurs de prédilection

Le gris et le bleu turquoise.

À voir aussi : Tout sur le signe du Gémeaux