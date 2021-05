Cheveux : tout ce qu’il faut savoir sur les bienfaits du vinaigre de cidre de pommes

Il existe plusieurs façons d’utiliser le vinaigre de cidre de pommes sur nos cheveux. On dit qu’il apporte brillance, les fait pousser plus vite, est antipelliculaire, bref: il est tout simplement génial en plus d’être naturel et économique.

Voici ce que vous devez savoir avant d’utiliser le vinaigre de cidre de pommes sur votre chevelure!

1. Apporte brillance

Étant riche en sels minéraux et en oligo-éléments (magnésium, zinc et fer), le vinaigre de cidre est reconnu pour s’attaquer aux cheveux ternes en leur donnant brillance et éclat. Pour ce faire, rincez votre chevelure avec du vinaigre de cidre et de l’eau tiède et laissez sécher vos cheveux à l’air libre afin de décupler le résultat. Pour resserrer les écailles des cheveux, les plus courageuses rinceront le tout à l’eau froide. Résultat final: une tignasse forte et saine comme on aime!

2. S’attaque aux pellicules

Pas toujours simple de se débarrasser de nos vilaines pellicules. Pour cela, le vinaigre de cidre, antibactérien efficace, arrive à notre secours. Facile à utiliser, il suffit de l’appliquer sur notre cuir chevelu après le shampoing et rincer à l’eau froide! Voilà, le tour est joué!

3. Abat les frisottis

Pour diminuer les frisottis, rien de mieux. Mélangez trois cuillères à soupe de vinaigre de cidre à un litre d'eau minérale et appliquer sur l'ensemble des cheveux. Après avoir laissé agir quelques instants, rincez à l'eau froide. Pour que le produit sente bon, il est possible d’y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de rose. Un geste à répéter aux trois shampoings.

4. Aide à faire pousser les cheveux

Pour accélérer la pousse des cheveux, plusieurs ajoutent de l’huile de ricin à leur vinaigre de cidre. Afin de faire votre traitement maison, mélangez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre à 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Lors de l’application, massez le cuir chevelu pour plus de résultats, et par la suite, rincez à l'eau et procédez à votre shampoing habituel. À appliquer en cure pendant trois semaines, et faire une pause par la suite.

5. Traite les cheveux gras

Le vinaigre de cidre débarrasse nos cheveux des impuretés et autres graisses accumulées au niveau du cuir chevelu. Réputé pour venir à bout des cheveux gras, il rendra vitalité et fraîcheur à votre crinière.

Les précautions à prendre avec le vinaigre de cidre

Il n'y a pas de contre-indication, il convient à tous les types de cheveux. Par contre, comme toute chose, il ne faut pas en abuser, car l'acidité du vinaigre peut abîmer et assécher les cheveux. L’idéal est de l’utiliser une fois tous les trois à quatre shampoings et privilégier le vinaigre de cidre biologique. Plus doux et plus naturel, il assèche moins la fibre capillaire.

Si vous avez les cheveux naturellement très secs et cassants, oubliez tout simplement ce produit. Vous avez plutôt besoin de masques nourrissants et hydratants.

Bref, si vous avez le type de chevelure pour l’utiliser et que vous êtes à la recherche d’un produit naturel, le vinaigre de cidre est votre allié pour la beauté naturelle de vos cheveux. En voici deux:

Vinaigre de cidre de pomme de Bragg, 8.50$ chez Well

Nettoyant capillaire au vinaigre de cidre de dpHUE, 44$ chez Sephora

