5 signes que votre barrière d’hydratation cutanée est compromise et comment la réparer

Dans le domaine de la beauté, on parle souvent de la fameuse «barrière d’hydratation» de la peau.

De quoi s’agit-il et comment reconnaître les signes d’une barrière fragilisée? On vous dit tout.

Qu’est-ce que la barrière d’hydratation de la peau?

Une barrière d’hydratation de la peau, aussi appelée film cutané, est un manteau acide recouvrant la totalité de la surface de l'épiderme. Son rôle? Protéger la peau et l’aider à retenir l'eau et l'humidité, à défendre contre les irritants externes comme les bactéries et empêcher les débris environnementaux de pénétrer notre épiderme et l’irriter. Elle est composée en grande partie de lipides.

Quels sont les signes d’une barrière d’hydratation compromise?

La barrière d’hydratation peut s’endommager à cause de multiples facteurs : l’âge, l’exposition au soleil, l’exposition à des produits irritants (exfoliants chimiques, nettoyants desséchants, huiles essentielles concentrées, etc.) ou encore, tout simplement notre génétique. Lorsqu’elle est endommagée, elle laisse pénétrer plus d’irritants, ce qui apporte une panoplie de débalancements. Votre barrière naturelle de la peau est probablement endommagée si :

Votre peau vous brûle lorsque vous appliquez vos soins (même un hydratant simple, sans irritant)

Votre peau est sèche, présence de desquamations

Votre peau manque d’éclat

Vous avez une poussée de boutons subite

Votre peau est rouge par endroit, ou complètement



Comment réparer sa barrière d’hydratation naturelle?

La première chose qu’il faut faire est de regarder sa routine de soin de la peau et identifier les composantes irritantes qu’on pourrait y retrouver.

Les exfoliants chimiques (AHA, PHA, BHA)

La vitamine C

Les parfums

Certains alcools (dénaturés)

Les huiles essentielles

Les nettoyants moussants au PH élevé

Les exfoliants physiques (granules et microbilles)



Il faut se concentrer sur l’hydratation de la peau en regardant pour des ingrédients qui vont venir hydrater et calmer la peau comme :

La glycérine

La squalane

Les céramides

La niacinamide (ou vitamine B3)

Les peptides

L’aloès

Les extraits de thé vert

L’avoine

L’acide hyaluronique



Votre barrière de la peau présente des signes qu’elle est compromise? Voici des produits adaptés pour les peaux sensibilisées qui aideront votre peau à retrouver la santé. Le truc? Gardez votre routine le plus simple possible.

Des produits pour aider à réparer une barrière d'hydratation compromise

via Aveeno

Aveeno a tout rcemment lancé une toute nouvelle gamme de produits produits Calm + Restore comprenant un sérum, un gel nettoyant (nommé ici!) et une crème hydratante. Ces produits utilisent l'avoine prébiotique nourrissante pour aider à réapprovisionner la barrière d'hydratation naturelle de la peau et soutenir son écosystème naturel. L'avoine calme l'épiderme enflammé tout comme ses extraits de camomille. Une façon de nettoyant son visage, tout doucement!

ACHETER ICI

courtoisie Glow Recipe

Ce nouveau sérum de la famille de Glow Recipe aide à apaiser les rougeurs sur les peaux irrités. Sa formule crémeuse calme et hydrate la peau pour lui donner immédiatement une apparence saine. Son ingrédient clé? La ceramide-5, un composé de 5 types de céramides qui soutiennent la santé de la barrière cutanée pour prévenir et protéger votre peau contre les dommages futurs, tout en réduisant les irritations et les rougeurs visibles. Il contient également de l'allantoïne, réputée pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes.

ACHETER ICI

Courtoisie Pharmaprix

Approuvée par tous les dermatologues, CeraVe est une marque qui convient tout à fait aux peaux sensibilisées. Cette lotion hydratante contient des céramides ainsi que de l'acide hyaluronique, deux ingrédients réparateurs. Sans parfum ni autre irritants, elle va favoriser la réparation et le maintient de la barrière naturelle de la peau.

ACHETER ICI

Pour traiter et cammoufler les rougeurs : Émulsion contrôle 24 h Rosa-C3 de laboratoire Dr Renaud - 76$

via Laboratoire Dr Renaud

Si vous avez des rougeurs intenses et cherchez un produit qui va à la fois traiter l'irritation de la peau tout en la camouflant, ce produit novateur de la marque québécoise Laboratoire Dr Renaud combine dans une émulsion des ingrédients traitants et un pigment légèrement vert, qui vient couper le rouge.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s