Demi Lovato fait son coming out à propos de son identité de genre

Dans un épisode de son tout nouveau podcast, l'artiste a dévoilé être non-binaire et utiliser les pronoms they/them (iel).

Demi avait fait allusion à son identité de genre dans le documentaire Dancing With the Devil. En parlant de sa rupture à Max Ehrich, iel a expliqué que ceci lui avait fait réaliser qu’iel était fluide, parlant de sa sexualité, mais faisant allusion à son identité de genre.

Iel a confirmé le tout dans un épisode de son balado, 4D With Demi Lovato. Voici ce que Demi avait à dire:

«Dans la dernière année et demie, j’ai beaucoup travaillé sur moi-même. Dans ce cheminement, j’ai réalisé que je m’identifie comme non-binaire. Je vais donc officiellement chanter mes pronoms à they/them [iel]. Cela représente la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir authentique à la personne que je suis, et que je continue de découvrir.»

Demi a aussi avoué qu’iel avait ignoré longtemps son identité de genre par peur de froisser certains stylistes ou membres de son équipe qui désiraient qu’iel ait le look d’une popstar féminine et sexy.

Iel s'est dit.e libéré.e et comblé.e d’enfin pouvoir vivre librement en étant 100% authentique.

Rappelons que Demi avait aussi fait son coming out en tant que pansexuel.le en avril dernier.

On lui souhaite tout le bonheur du monde!

