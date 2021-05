Voici ce à quoi ton été va ressembler selon le plan de déconfinement

Après plus d’un an à être confinés à cause de la pandémie, la campagne de vaccination va bon train, à un point où François Legault a pu annoncer un plan de déconfinement.

ENFIN! Puisque les cas sont en baisse et que la majorité de la population se fait vacciner, le premier ministre du Québec a parlé d’un «été de liberté» très mérité.

Voici donc tout ce qui s’en vient cet été pour toi dans ce plan de déconfinement progressif:

28 mai - 5 assouplissements

Le couvre-feu sera levé partout

Les terrasses seront ouvertes

Les rassemblements dans les cours arrière seront permis, maximum 8 personnes

Les déplacements entre régions seront permis

Les salles et les stades seront ouverts pour 250 personnes maximum par section et pour un total 2500 personnes

31 mai - La majorité des régions passeront en zone orange, donc:

Les élèves des secondaires 3, 4 et 5 pourront retourner à l’école

Les restaurants seront ouverts

11 juin - Les terrasses des bars pourront ouvrir

14 juin - La majorité des régions passeront au jaune, donc:

Les gens de 2 foyers peuvent se voir à l’intérieur

Les sports d’équipe à l’extérieur seront permis

Les bars pourront ouvrir

25 juin - D’autres assouplissements

Ceux qui auront reçu 2 doses de vaccin pourront se visiter sans masque ni distanciation

Les camps de jour et de vacances pourront ouvrir

Les festivals en plein air seront permis et pourront accueillir jusqu'à 2500 personnes au total

28 juin - La majorité des régions passeront au vert, donc:

Des groupes de 10 personnes (de 3 foyers maximum) pourront se visiter à l’intérieur

Les sports d’équipe à l’intérieur seront permis

Fin du mois d’août - d’autres assouplissements

Plus besoin de porter de masques dans la plupart des lieux publics

Ceux qui vont au cégep et à l’université pourront retourner à l’école en personne!

Donc, cet été sera rempli de restos, de bars, et même de mini partys! Puis, à l’automne, tous seront de retour sur les bancs d’école.

En attendant, on continue de respecter les consignes, et on va se faire vacciner dès qu'on le peut!

