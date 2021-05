Voici tous les looks des stars aux MTV Movie & TV Awards 2021

Ce dimanche 16 avril 2021 à Los Angeles, toutes les stars de la télé et du cinéma se sont retrouvées pour les MTV Movie & TV Awards.

Les looks originaux étaient au rendez-vous! Des «suits» colorés aux brassières et aux robes transparentes, tout y était pour une soirée mémorable.

Voici donc tous les looks vus sur le tapis rouge des MTV Movie & TV Awards 2021:

Lana Condor

Addison Rae

... et voici Addison embrassant son partenaire à l'écran dans la comédie romantique He's All That qui sortira bientôt, Tanner Bucchanan. Wow!

• À lire aussi: Tout sur «He's All That», la comédie romantique mettant en vedette Addison Rae

Les acteurs de Outer Banks

Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madelyne Cline et Madison Bailey

• À lire aussi: «Outer Banks» saison 2: voici tout ce qu'on sait

Victoria Pedretti

• À lire aussi: «YOU» Saison 3 : Voici tout ce que l'on sait sur la suite tant attendue

Yara Shahidi

Jacob Elordi

Tanner Bucchanan

Sierra Capri

Antonia Gentri de Ginny & Georgia

Les superhéros, Anthony Mackie et Elizabeth Olsen

Regé-Jean Page

On a déjà hâte à l'année prochaine!

