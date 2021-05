Voici pourquoi tu devrais toujours porter de la protection solaire... même à l’intérieur!

L’application d’une crème solaire devrait être la partie la plus importante de ta routine beauté. Pour rester belle et en santé longtemps, ta peau se doit d’être protégée en permanence contre les rayons du soleil. Eh oui, même à l’intérieur!

Petit rappel: ce n’est pas seulement ta santé que tu préserves lorsque tu mets une protection solaire pour éviter les coups de soleil, ton apparence physique également. Une peau constamment bronzée et exposée au soleil s’assèche plus rapidement, perd de sa souplesse et paraît plus âgée. Le soleil est aussi la cause de l’apparition des rides et des taches pigmentaires. Tu ne voudrais surtout pas en arriver là!

Pour prévenir ces méfaits, il suffit tout simplement d’ajouter à ta routine beauté une protection avec FPS 30. Pour économiser du temps, opte pour un produit de beauté 3-en-1 qui contient déjà une protection FPS 30 comme les Crèmes-Sérums de la gamme Garnier Green Labs. Elles sont légères à l’application et pénètrent aisément la peau sans laisser de filtre blanc désagréable comme plusieurs crèmes solaires.

En plus de protéger ta peau, ces crèmes-sérums peuvent notamment lisser, repulper ou minimiser l’apparence des pores. Tu pourras alors profiter des bienfaits de la protection avec large spectre FPS 30, tout en resplendissant.

Getty Images/iStockphoto

Également, lorsque tu restes à l’intérieur, n’oublie pas d’appliquer une protection solaire sur ton visage, ton cou et tes mains, puisque les rayons qui passent au travers de la fenêtre peuvent s’attaquer à ta peau, et ce, même par temps gris. En effet, même s’il fait nuageux, les rayons de soleil peuvent traverser jusqu’à 80% les nuages légers, la brume et le brouillard.

Présents à toute heure du jour, les rayons UVA sont ceux à surveiller puisqu’ils passent librement à travers les nuages et seulement 37 % de ces rayons peuvent être interceptés par le verre des vitres.

Alors, si tu ne portes aucune protection solaire, les UVA s’infiltreront dans ton derme, ce qui créera un bronzage immédiat et à long terme, cela pourrait accélérer le vieillissement prématuré de ta peau.

De l’autre côté, les rayons UVB pénètrent moins profondément et s’arrêtent en majorité au niveau de la couche protectrice de l’épiderme. La force des rayons varie selon l’heure de la journée et atteint sa grande puissance à midi.

Par contre, ils sont plus néfastes que les UVA puisqu’ils sont davantage énergétiques. Ces rayons sont responsables du bronzage à long terme et ils sont la cause des coups de soleil et de la plupart des cancers de la peau. Mais heureusement, les UVB ne traversent pas le verre des fenêtres!

Dans tous les cas, une fois bien protégée, prendre un bain de soleil entraîne plusieurs bienfaits tels que la synthèse de la vitamine D dans ton corps qui permet la fixation du calcium, indispensable au bon développement de tes os et de la santé de tes muscles. Sans parler du rôle positif que cela jouera sur ton humeur!

Conçues sans aucun ingrédient d’origine animale, sans parabènes, sans colorants et sans huile minérale, la Crème-Sérum illuminatrice Garnier Green Labs Pinea-C FPS30, la Crème-Sérum Repulpante Garnier Green Labs Hyalu-Melon FPS30 et la Crème-Sérum perfection des pores Garnier Green Labs Niacina-B FPS30 représentent sans contredit la façon la plus agréable et la plus bénéfique de se protéger du soleil.