La meilleure poudre bronzante selon votre teint

Un coup de pinceau de poudre bronzante et hop, dites bonjour au teint hâlé qui donne instantanément un effet bonne mine!

Si vous avez le teint clair, rosé, olive, mat ou chocolaté, il existe plusieurs poudres bronzantes sur le marché qui iront parfaitement avec votre carnation. Pour vous aider à vous procurer le must de votre trousse maquillage d’été, voici donc 5 poudres bronzantes pour tous les types de peaux.

1. Pour la peau métisse ou foncée : La poudre bronzante Sun Stalk’r de Fenty Beauty

Il était hors de question pour la chanteuse Rihanna et sa compagnie de cosmétiques Fenty Beauty d’oublier les teintes métisses à foncées. La collection de poudre bronzante Sun Stalk’r est composée de neuf couleurs dont la nouvelle teinte Thick Mint, sublime pour les peaux plus foncées ou pour créer un contouring de feu! On adore la texture de cette poudre au fini mat et soyeux.

*À 40 $ - Disponible chez Sephora

2. Pour la peau mate: la poudre Bronze de NARS

NARS Cosmétiques vous promet un bronzage malléable grâce à leur poudre bronzante qui nous transporte au bord des plages de Saint-Tropez! Du visage au décolleté, ce bronzeur offre un éclat hâlé de longue tenue. Les maquilleurs des stars hollywoodiennes ne jurent que par ce produit miracle qui est à la fois modulable et brillant. Quatre teintes sont offertes et conviennent parfaitement aux peaux mates comme Kylie Jenner ou Selena Gomez.

*À 50$ - Disponible chez Sephora

3. Pour la peau asiatique : Le bronzeur Hoola de Benefit Cosmetics

La marque de cosmétiques Benefit est surtout populaire pour ses crayons et gels pour dessiner les sourcils. C’est vraiment la niche de la marque. Toutefois, on y trouve d’autres produits chouchous comme la poudre bronzante Hoola, adorée par plusieurs YouTubeurs beauté. La poudre se décline en cinq couleurs dont la classique Bronze Naturel qui se fond sur les peaux asiatiques. La texture légère et matte nous donne l’impression de n’avoir appliqué aucun maquillage!

*À 40 $ - Disponible chez Sephora

4. Pour la peau olive : Les différentes poudres bronzantes de Rimmel

La poudre bronzante de Rimmel est un emblème de la marque de cosmétiques londonienne Rimmel. Sur les tablettes, vous y trouverez trois collections. Pour un fini mat et naturel, on y va avec Natural bronzer. Pour un fini nacré, on opte pour la poudre irisée Sunshimmer et pour les pros du maquillage, on choisit la poudre scintillante multi-tons Radiance Brick. Du fini mat au fini scintillant, cette poudre convient aux teints olive, qui en une seule application, ont l’air déjà de porter un véritable bronzage existant.

*À 9$ - Disponible chez Pharmaprix

5. Pour la peau claire ou rousse : Lise Watier et la poudre Havana

Lorsqu’on parle de l’industrie des cosmétiques du Québec, comment passer à côté de l’entreprise Lise Watier? Collections après collections, l’entreprise québécoise présente des nouveautés et incorpore ses classiques qui ont traversé le temps. Et parmi ces produits cultes, on retrouve la poudre Havana. Les nuances sont douces, pas trop prononcées, mais juste assez pour vous donner bonne mine. C’est donc le match de rêve pour les blondes et les rousses.

*À 36$ - Disponible chez La Baie

