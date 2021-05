Cinq salons pour des rallonges capillaires à Québec

Pour avoir une chevelure bien fournie comme les vedettes hollywoodiennes, les rallonges sont une option à ne pas négliger. Elles vous feront gagner en épaisseur et en longueur en quelques heures seulement!

Voici cinq salons professionnels pour de magnifiques rallonges capillaires à Québec.

La coiffeuse Catherine-Sophie Couture et le propriétaire Maxime Ouellet sont les deux personnes qui s’occupent de la pose de rallonges au Salon NO: 1. Vous serez charmé par l’endroit, un magnifique loft aux allures rustiques et modernes!

239, rue Saint-Vallier Ouest

Ce salon réputé vous offre une expérience beauté personnalisée et adaptée à vos demandes. Les coiffeurs et stylistes talentueux vous donneront tout de même envie de leur donner carte blanche. Pour les rallonges capillaires, il faut prendre rendez-vous avec Chani Subiela.

165, rue Saint-Jean

Les Précieuses ont vu le jour en 2017, alors que Cassandra Loignon, la propriétaire, posait des extensions capillaires chez elle. Maintenant, ce salon de beauté est l’un des plus reconnus à Québec et est le détaillant officiel des produits Kérastase.

1650, avenue Jules-Verne

Ici, une expérience personnalisée offerte par un personnel qualifié et professionnel. Tout a été mis en place pour que votre passage au salon soit un moment privilégié de détente. Notons que ce sont principalement les rallonges à la kératine qui sont posées.

441, rue Saint-Jean

Dans un décor contemporain, situé en plein cœur de Sainte-Foy, vous pourrez bénéficier des services de coiffure, de coloration et de rallonges. Les maîtres coiffeurs ont des idées plein la tête pour vous créer un style propre à vous.

1137, route de l'Église

