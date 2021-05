Zara se lance dans le maquillage et voici tous les produits

On connaît tous la boutique Zara pour ses vêtements et accessoires tendances, mais la marque espagnole se lance maintenant dans le maquillage!

Pour concocter son (immense) nouvelle gamme de maquillage, Zara a fait appel à une artiste maquilleuse légendaire: Diane Kendal.

La maquilleuse britannique a créé les looks de défilés et de campagnes visuelles pour de nombreuses marques comme Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent Beauté, Tom Ford, Balenciaga, et la liste continue.

Diane Kendal a donc apporté ses connaissances à la ligne Zara Beauty, lancée en ligne et en magasins le 12 mai.

Elle voulait créer des produits efficaces, longue tenue et pigmentés. La gamme comprend plusieurs items différents pour les lèvres, les yeux, le teint et les ongles, ainsi que des pinceaux.

En plus, Zara Beauty offre plusieurs teintes différentes de chaque produit, et la majorité de ceux-ci sont rechargeables. Si vous vouliez une autre bonne nouvelle, la gamme est abordable! Les prix varient entre 15$ et 30$.

Voici les produits Zara Beauty:

Pour les lèvres, il est possible de choisir entre un fini semi-mat, complètement mat ou encore satiné.

via Zara

La gamme propose aussi un baume à lèvres dans une version translucide, ou encore teintée. Les 4 options pour les lèvres sont rechargeables!

via Zara

Pour le teint, Zara Beauty offre une palette contenant un bronzeur, un blush et un illuminateur. Il y a aussi la possibilité de se procurer le bronzeur seul dans un plus grand format. Tout est rechargeable.

via Zara

Pour les yeux, les choix sont multiples! Il y a une palette contenant 6 ombres à paupières, un duo, ainsi qu’un pigment multi usages qui peut aussi être utilisé sur le reste du visage. Les palettes sont rechargeables.

via Zara

Finalement, il y a 39 teintes de vernis à ongles, et plusieurs pinceaux à maquillage.

via Zara

via Zara

Rendez-vous sur le site de Zara pour vous procurer la nouvelle gamme beauté!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s