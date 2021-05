Les 10 meilleures crèmes teintées avec FPS

Pour celles qui aiment avoir un teint hâlé et unifié tout en étant protégée des effets néfastes du soleil, rien de mieux que des textures plus légères comme des BB ou CC crème avec FPS et des écrans solaires à effet mat.

Pour une mine radieuse, voici 10 crèmes teintées avec FPS... pour tous les budgets!

Sephora

Prix: 40$ / 35 ml

Description: Cette crème hydratante en gel à couvrance moyenne est formulée avec des électrolytes minéraux et elle est également infusée de végétaux marins pour aider à reconstituer la peau sèche. Ce produit a remporté la distinction «Best of beauty» du magazine Allure en 2015, 2016 et 2017. Disponible en 16 teintes.

via it cosmetics

Prix: 52$ / 32 ml

Description: Une crème correctrice de teint à couvrance totale, meilleure vendeuse et primée, avec une formule qui ne craquelle pas et qui camoufle instantanément les imperfections. Infusée d'un sérum antivieillissement composé de collagène hydrolysé, de peptides et d'acide hyaluronique, le produit promet de diminuer l'apparence des rides et des pores. Disponible en 12 teintes et non testé sur les animaux.

3. La Roche-Posay: Rosaliac CC crème FPS 30

via la roche posay

Prix: 34$ / 50 ml

Description: L’une des meilleures crèmes teintées pour les peaux sensibles, car elle couvre immédiatement rougeurs, teint terne et déshydratation. Dotée d’une teinte universelle qui se fond naturellement aux carnations claires à moyennes et qui s’étale sans démarcations. À appliquer à la place d’un soin hydratant ou d’un fond de teint.

Marcelle

Prix: 32$ / 30 ml

Description: Riche en bienfaits, cette crème corrige les imperfections, telles que les taches causées par le soleil, en plus d’unifier le teint et la texture de la peau, de contrôler la brillance et d’atténue les ridules et les rides. On dit que sa formule longue durée tient toute la journée. Hypoallergénique, sans parfum, sans parabène, sans huile, non comédogène.

Bioderma

Prix: 30$ / 10 g

Description: Cette formule compacte peut être utilisée plusieurs fois par jour. Elle prévient les coups de soleil, réduit l’apparence des taches et les signes du vieillissement, tout en unifiant le teint et en atténuant les imperfections. Une protection facile à appliquer et hyper pratique. Texture légère, douce, non-grasse et non-collante au fini poudré et disponible en deux teintes: claire ou dorée.

via avène

Prix: 35$ / 40 ml

Description: Parfait pour les peaux ultra sensibles ou réactives au soleil qui souhaitent un joli teint. Ce fluide bénéficie d’un complexe photoprotecteur 100% minéral alliant oxyde de zinc, dioxyde de titane et eau thermale d'Avène reconnue pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes. Texture fluide et légère à la teinte dorée.

via vichy

Prix: 32$ / 45 ml

Description: Cette lotion 100% minérale et disponible en une seule teinte universelle offre une texture des plus légères et non-brillante. Résistante 80 minutes à l’eau et à la transpiration, elle est conçue sans parfum, sans huile et sans parabène. Formule hydratante touché sec.

via Clarins

Prix: 44$ / 50ml

Description: Une multi-protection de ville idéale! Efficace et imperceptible sur la peau, ce protecteur FPS 50 protège des méfaits des UV et de la pollution. Un écran solaire qui a pour but de préserver la jeunesse, la luminosité et l'homogénéité de la peau.

via walmart

Prix: 23$ / 75 ml

Description: Une crème BB anti-âge et hydratante pour le visage 5-en-1, car elle unifie, illumine, corrige, hydrate et protège.

10. Hawaiian Tropic: Crème BB FPF 30

via walmart

Prix: 12$ / 150 ml

Description: Soyeuse et teintée, cette crème BB avec d’un écran solaire convient pour le visage et le corps. Une formule qui contient des extraits de caramel et de cacao et qui elle laisse sur la peau une sensation de légèreté! Formule non grasse au parfum tropical.

