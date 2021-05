Vous avez besoin de cet outil surprenant dans votre trousse de maquillage

Si votre mascara fait des grumeaux et que vos cils collent ensemble, vous avez probablement besoin de cet outil magique: le peigne à cils.

Aussi appelé le séparateur à cils, ce petit outil est souvent négligé dans notre routine beauté. On a tendance à le voir dans un ensemble de pinceau, ne pas trop savoir quoi en faire, et le laisser de côté.

Pourtant, c’est un must pour avoir une application de mascara réussie et une courbe dans les cils qui dure toute la journée.

Voici donc 4 utilisations du peigne à cils:

1. Séparer les cils entre les couches de mascara

Si vous aimez un look très volumineux sur vos cils, vous appliquez probablement plusieurs couches de mascara. Par contre, plus on applique de produit, plus on risque que tous nos cils collent ensemble.

En peignant doucement vos cils entre chaque couche de mascara, vous aurez un résultat impeccable!

2. Séparer les cils du dessous

Les cils inférieurs ont encore plus tendance à se transformer en pattes d’araignées puisqu’ils sont plus courts.

Lorsque vous recouvrez vos cils du dessous de mascara, assurez-vous de les peigner par la suite pour éviter ceci!

3. Tenir la courbe des cils

Si vous utilisez un recourbe-cils, vous savez qu’il faut l’utiliser avant le mascara pour éviter de casser les poils. Par contre, la lourdeur du produit peut ensuite faire retomber un peu la courbe.

Lorsque vous séparez vos cils entre les couches de mascara, tenez le peigne quelques secondes en place pour encourager la courbe à rester plus longtemps.

4. Se débarrasser des grumeaux

Si après avoir appliqué votre mascara, ou au courant de la journée, des grumeaux de produit se forment sur vos cils, cela peut être très agaçant.

En peignant doucement la frange de cils, on se débarrasse de grumeaux qui auraient autrement eu tendance à tomber sur vos joues.

Voici quelques peignes pour les cils à se procurer dès maintenant:

Le peigne à cils de Docolor, 8$ sur Amazon

Ce peigne classique en métal va séparer les cils avec précision.

Le peigne à cils pliant de Tweezerman, 13$ sur Amazon

Puisqu'il se plie, ce peigne se transporte facilement.

Le peigne à cils et sourcils de Wet n Wild, 8$ sur Amazon

Le peigne en plastique sera un peu moins précis que celui en métal, mais l'embout pour les sourcils rend ce produit pratique!

